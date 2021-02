Les sonnettes et caméras Ring font désormais office de concierge

Les produits de la marquent viennent de s'enrichir de trois fonctionnalités intelligentes leur permettant d'interagir avec vos visiteurs.

Ring a démocratisé la sonnette connectée avec sa Video Doorbell depuis sa sortie en 2014. La marque n’a cessé d’innover avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités et vient encore d’améliorer ses produits. Ces derniers permettent désormais de laisser Alexa répondre aux invités à votre place, de lire des messages préenregistrés et d’alerter un intrus qu’il est filmé.

Alexa Greetings

Les sonnettes Ring Video Doorbell Pro achetées après 2017 intègrent désormais Alexa, qui se fera un plaisir de répondre à vos invités à votre place. L’assistant virtuel peut ainsi informer les visiteurs que vous êtes absent et les inviter à laisser un message, ou interagir de manière plus poussée avec eux. Elle peut par exemple demander à un livreur si le colis peut être déposé sans signature et lui indiquer où le déposer le cas échéant.

Malheureusement, cette fonctionnalité requiert un abonnement Ring Protect et ne fonctionne qu’avec le produit le plus onéreux de la gamme. Elle semble cependant prometteuse, même si elle risque quelque peu de dérouter vos invités au premier abord.

Réponses rapides

Le reste de la gamme Ring, à l’exception de la Video Doorbell Wired, bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité permettant de lire des réponses préenregistrées parmi une sélection de six. Elles ne sont pas aussi personnalisables et n’incluent que des phrases types comme « Nous ne pouvons pas répondre actuellement » ou « Merci de laisser le colis à l’extérieur. » Elles sont en revanche bien plus accessibles, puisqu’elles ne requièrent pas d’abonnement complémentaire.

Le visiteur a également la possibilité de laisser un message, que vous pourrez regarder en temps réel. Si vous avez un abonnement Ring Protect, vous pourrez également retrouver ces dernières dans votre historique.

Alertes de mouvement

La plupart des caméras de sécurité et sonnettes connectées sont capables de vous alerter quand elles détectent du mouvement. Cependant, il vous incombe de décider quoi faire une fois notifié.

La majorité de la gamme Ring peut désormais s’en charger pour vous, en informant un potentiel intrus qu’il est surveillé et filmé par votre objet connecté.

Pas encore de date de sortie en France

Bien que ces nouveautés soient déjà disponibles aux États-Unis, Ring n’a pas encore annoncé de disponibilité pour la France. Alexa Greetings semblant particulièrement avancé, nous pourrions devoir attendre plusieurs mois avant d’en bénéficier.