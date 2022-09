Ce thermostat intelligent va réduire votre facture d’électricité, mais à certaines conditions

Le thermostat intelligent Tado évolue pour faire économiser de l'argent à ses utilisateurs. L'idée est simple, mais ingénieuse : prévoir les hausses de coûts de l'électricité pour chauffer avant et ainsi éviter de consommer durant la période de pic.

La majorité des foyers français ont souscrit un contrat d’électricité au tarif réglementé (TRV) chez EDF. Ils étaient en effet 76 % en juin 2019, et sûrement beaucoup plus depuis les hausses de prix de l’électricité. Mais si vous faites partie des consommateurs ayant encore un contrat d’électricité de marché, et avec un fonctionnement à prix variable, cette nouvelle est faite pour vous. Et par la même occasion, on vous conseille de passer immédiatement chez EDF au tarif réglementé.

Jusqu’à 38 % d’économie sur votre facture d’électricité

La société allemande Tado commercialise un thermostat connecté du même nom. Une mise à jour très intéressante dans cette période de tension sur le prix de l’électricité vient d’être annoncée par l’entreprise. Baptisée Tado Balance, la nouvelle fonctionnalité promet de réduire la facture des clients concernés de 20 %. Et même de 38 % comparé à des foyers qui ne possède pas de thermostat connecté.

Pour ce faire, la fonctionnalité va permettre au thermostat de connaître, à l’avance, les prix de l’électricité dans les heures à venir. Tado va donc pouvoir réchauffer les pièces lorsque le prix de l’électricité sera au plus bas, puis se couper lors des pics. Ou rafraichir la maison en été, avec la climatisation dans le cas des pompes à chaleur réversibles.

Nos confrères de The Verge annoncent même que Tado pourra anticiper, en chauffant plus que nécessaires le logement, afin de pouvoir maintenir une température confortable lors de son extinction, qui peut durer plusieurs heures. Le communiqué de presse de la marque ne fait pourtant pas mention de cette possibilité.

Précisons que cette nouvelle fonctionnalité ne s’adresse qu’aux possesseurs de pompes à chaleurs compatibles (plus de 500) et du thermostat tado° Smart AC Control V3+. Les ballons d’eau chaude seront aussi supportés par cette innovation dans le futur, tout comme de nouveaux modes de chauffage.

Les intérêts des thermostats connectés

Même si vous n’êtes pas concernés par le tarif de marché variable et que vous êtes sur un abonnement au tarif de marché fixe ou même au tarif régulé, les thermostats intelligents et connectés comme le Tado peuvent vous être utiles. En effet, ils permettent d’économiser de l’énergie, et donc de l’argent, en s’adaptant aux habitudes du foyer, mais aussi en tenant compte de la météo à venir ainsi que le réglage fin de la température de chaque pièce.

