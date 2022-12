Thermostats connectés Tado° V3+ : une solution pour réduire sa facture énergétique

Pour réduire sa consommation d'énergie, inutile de couper ses radiateurs. Optimiser les réglages de son chauffage au fil de la journée à l’aide de thermostats peut déjà réduire la note sur votre facture. C'est là que les thermostats connectés Tado° peuvent vous aider. Simples à installer, ils présentent en plus un excellent rapport qualité-prix.

L’hiver s’installe et de nombreux Français ont les yeux rivés sur leur consommation énergétique. L’augmentation des prix de l’électricité et du gaz ainsi que les tensions qui pèsent sur le réseau électrique national, pousse les particuliers à être d’autant plus vigilants. Notamment sur l’utilisation du chauffage.

Pour les contrôler à distance de façon précise et à distance, les thermostats connectés sont une bonne alternative. Le spécialiste des objets connectés Tado° dispose à ce titre d’une large gamme de produits, adaptés à 95 % des installations (chaudières, chauffages au sol, climatiseurs).

Avec ou sans-fil, ses thermostats connectés V3+ peuvent être installés simplement, en quelques minutes seulement, sans intervention d’un professionnel. Ces outils apportent un pilotage précis et à distance de l’ensemble de vos systèmes de chauffage.

Avec ou sans-fil, ses thermostats connectés V3+ peuvent être installés simplement, en quelques minutes seulement, sans intervention d'un professionnel. Ces outils apportent un pilotage précis et à distance de l'ensemble de vos systèmes de chauffage.

Abordables, les kits de démarrage pour les thermostats et têtes thermostatiques Tado° V3+ sont disponibles à partir de 149,99 euros.

Des thermostats pensés pour chaque type d’installation

Apporter une touche de modernité à son réseau de chauffage peut faire peur en termes de coût. Pourtant, il suffit parfois d’ajouter un simple accessoire pour obtenir des effets significatifs sur sa facture. Selon l’Ademe, installer un thermostat programmable peut générer jusqu’à 15 % d’économie d’énergie.

C’est pourquoi, dès sa création en 2011, la firme allemande Tado° s’est spécialisée dans les thermostats pour les chaudières et radiateurs à eau, avant d’étendre son savoir-faire aux climatiseurs. Son objectif : aider les ménages à maîtriser leur consommation énergétique, été comme hiver, et surtout apporter plus de confort au quotidien.

Tado° propose des solutions adaptées tant aux chaudières, aux installations collectives, aux pompes à chaleur, qu’aux climatiseurs réversibles. Ceux qui disposent déjà d’un thermostat peuvent alors le remplacer simplement par les modèles intelligents et connectés V3+ de Tado°, déclinés avec ou sans fil.

La firme allemande promet une mise en place simple et rapide, en quelques minutes seulement et surtout sans avoir besoin de recourir à un technicien. Un assistant en ligne guide pas-à-pas au fil de l’installation.

Ceux qui n’ont pas de thermostat préinstallé à leur domicile ont alors deux solutions :

les personnes équipées de chaudière peuvent se tourner vers un kit spécialement conçu à cet effet, le raccorder et l’associer facilement à la chaudière avec l’aide en ligne personnalisée de Tado° ;

installer une tête thermostatique V3+ directement sur les radiateurs à eau.

Grâce ces dispositifs, il est possible de contrôler tous les chauffages et systèmes équipés à l’aide de l’application tado° (disponible sur Android et iOS).

Thermostat connecté : à quoi sert-il concrètement ?

Les solutions de la marque allemande se distinguent certes par leur prix abordable, par leur facilité d’installation, mais aussi et surtout par toutes leurs fonctionnalités embarquées. Les thermostats Tado° V3+ ne se contentent pas d’afficher la température et de la régler, la personnalisation va beaucoup plus loin.

À l’aide de l’application tado°, il est possible de :

modifier la température du moment ;

paramétrer la température souhaitée pour chaque heure de la journée ;

synchroniser les variations de température avec votre routine quotidienne (Google, Alexa, Apple HomeKit) ;

vous alerter quand plus personne n’est à la maison pour ainsi couper le chauffage.

Une telle installation permet de paramétrer finement la température de son domicile. Par exemple, vous pouvez couper le chauffage automatiquement pendant les journées de travail, tout en programmant son activation quelques heures avant votre arrivée. De quoi arriver dans un logement chaud, mais en ayant réalisé des économies.

Ceux qui souhaitent aller encore plus loin en termes d’automatisation du dispositif peuvent souscrire à l’option Auto-Assist de Tado° pour 2,99 euros par mois (sans engagement). Cette dernière permet notamment de limiter les consommations inutiles durant les phases d’aération, grâce à la détection automatique des fenêtres ouvertes.

De plus, avec l’Auto-Assist, l’application Tado° détecte, grâce à la géolocalisation de votre smartphone, lorsque vous quittez votre domicile ou que vous êtes sur le point de rentrer. L’application adapte alors la température du chauffage en conséquence. Autre atout : cette option offre une vue détaillée de la consommation d’énergie, ainsi qu’un comparatif mensuel pour mieux appréhender son évolution.

Les solutions connectées Tado° sont donc des atouts pour gagner en confort et être au chaud dès lors que vous êtes chez vous, sans faire flamber la facture.

Et jusqu'au 11 décembre, le matériel Tado° profite de remises importantes.