Okai Neon et Neon Lite : deux nouvelles trottinettes électriques abordables et personnalisables

Le constructeur chinois Okai a lancé deux nouvelles trottinettes électriques répondant au nom de Neon et Neon Lite. Leurs principales différences se situent au niveau de l’autonomie et du prix.

Fondée en 2011, la société chinoise Okai est aujourd’hui présente dans une vingtaine de pays. Son catalogue est majoritairement composé de trottinettes électriques, et accueille au passage deux nouvelles venues : les Okai Neon et Neon Lite. Ce binôme met l’accent sur des prix raisonnables et une personnalisation de l’expérience utilisateur.

Le compteur de chaque trottinette est personnalisable via l’application mobile de la marque, disponible sur iOS et Android. Il est ainsi possible de changer le cadran de l’écran. Choisir la couleur des LED nichées dans la colonne de direction et au niveau du plateau est également envisageable.

30 et 40 km d’autonomie

Les Neon et Neon Lite embarquent la technologie NFC : avec, vous pouvez ainsi déverrouiller votre trottinette depuis l’application ou avec une carte qualifiée « d’intelligente » par la marque. L’application permet aussi de visualiser ses trajets, de changer son mode de conduite ou encore de consulter son autonomie.

Quels éléments différencient les deux modèles ? L’autonomie en premier lieu, de 30 kilomètres pour la Neon Lite, contre 40 kilomètres pour la Neon classique. Logiquement, le temps de chargement se veut plus longuet sur cette dernière : 6 heures au total, face à 4,5 heures pour la Lite. La page produit mentionne aussi une suspension arrière sur la Neon.

150 euros d’écart

Du côté des dimensions, la première se veut moins longue (1085 mm), mais légèrement plus haute (1140 mm) que sa grande sœur (1145 mm de longueur, 1130 mm de hauteur). Pour le reste, tout est identique : puissance de 600 W, vitesse maximale de 25 km/h, freins à disque à l’arrière, coloris noir et blanc au moment de l’achat.

De toute évidence, les prix s’opposent : l’Okai Neon Lite est disponible sur le site officiel de la marque à 499 euros, ce qui la place comme une concurrente directe de la Xiaomi Mi Scooter 3. Lorsque la Neon grimpe à 649 euros.

