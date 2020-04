Ninebot ES2 : la trottinette électrique de Segway divise son prix par deux

Non seulement la trottinette électrique Ninebot Segway ES2 fait mieux que sa grande soeur, la ES1, mais elle parvient également à tenir la dragée haute à la M365 de Xiaomi. À cette performance, Gearbest ajoute un tarif réduit puisqu’il propose l’engin à 344 euros contre 683 euros habituellement.

En seulement deux ans, le nombre de trottinettes électriques a explosé dans les zones urbaines. Outre les services de location, les constructeurs se sont rués sur ce nouveau marché, et l’ont rapidement saturé. Il est désormais difficile de faire le bon choix et rares sont les trottinettes qui parviennent à se démarquer. Heureusement, la Ninebot Segway ES2 est de celles-là.

Dès aujourd’hui, la trottinette électrique Ninebot Segway ES2 bénéficie d’une vente flash sur Gearbest, et voit son prix fondre à 344 euros. Expédiée depuis l’Europe, la livraison ne devrait prendre qu’une semaine et demie tout au plus.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Petite sœur de la Ninebot Segway ES1, la Ninebot Segway ES2 a la lourde de tâche de conserver les points forts de son aïeule, tout en amenant suffisamment d’innovations pour ne pas tomber dans la redite bête et méchante. Un défi qu’elle a su relever puisque la ES2 bénéficie d’une vitesse de pointe améliorée qui culmine à 25 km/h. Son autonomie gravite autour des 25 km, et peut être étendue de 20 km en cas d’ajout d’une batterie supplémentaire.

Autre avantage non négligeable, la présence de deux amortisseurs avant et arrière, qui rendent la conduite bien plus confortable que celle de ses principales concurrentes. Côté sécurité, la Ninebot Segway ES2 mise sur un véritable feu arrière et non un autocollant réflecteur. Enfin, son poids de 12 kg et son guidon pliable en font une trottinette facile à transporter lors de vos déplacements en train ou métro.