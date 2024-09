Presque moitié prix pour la trottinette électrique Ninebot avec clignotants intégrés

C’est l’occasion de se laisser tenter par une trottinette électrique, une bonne alternative aux transports en commun. En ce moment, la Ninebot Segway KickScooter F25I passe de 499 euros au lancement à seulement 282 euros aujourd’hui.

La marque Segway Ninebot s’est créé une place de choix sur le marché des trottinettes électriques avec de nombreuses références notables. Parmi celles-ci, on retrouve la KickScooter F25I, une trottinette pensée pour les petits trajets pratique à transporter, et qui coûte bien moins cher grâce à cette remise de 43 %.

La Ninebot Segway KickScooter F25I, c’est quoi ?

Une trottinette maniable et pratique à transporter

Un moteur de 300 W qui gravit des pentes à 15 %

Une autonomie pour les petits trajets : 25 km

Petit plus : des clignotants intégrés

Au départ à 499 euros, la Ninebot Segway KickScooter F25I s’affiche à présent à 282 euros seulement sur Amazon.

Une trottinette bien conçue

Sur la KickScooter F25I, on retrouve le savoir-faire de Ninebot avec une conception très appréciable qui est à la fois soignée, sobre et robuste. La trottinette résiste aux éclaboussures d’eau (IPX4), pour ne pas craindre de rouler sous la pluie, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau. Elle se démarque par la présence de commandes qui viennent actionner les clignotants avant et arrière. Un bon point pour la sécurité. Niveau conduite, les roues de type tubeless sont de 10 pouces qui apportent un meilleur confort et une meilleure adhérence.

La robustesse et la sécurité sont aux rendez-vous et le confort également. Cette trottinette électrique offre une bonne stabilité sur la route grâce à son guidon large, tandis que son deck suffisamment large apporte un meilleur confort sur la route. Elle pèse 15,5 kg et peut-être facilement transportée (15,5 kg). Son système de pliage rapide facilite aussi les choses pour pouvoir la transporter simplement dans les transports publics, ou bien ranger dans une voiture.

Loin d’être bolide endurant

Côté performances, la F25I dispose d’un moteur d’une puissance de 300 W, ce qui est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montée, et bien, sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 15° d’inclinaison. Attendez-vous à une baisse de puissance… S’ajoute à cela trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport. Vous pouvez facilement changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Enfin, côté autonomie, l’engin est capable de circuler durant 25 km avant de tomber en rade. Bien sûr, ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation et des conditions météorologiques. En utilisant l’accélération à fond et le mode sport qui est le plus dynamique, l’autonomie risque de ne pas tenir jusqu’à 25 km. Comptez plutôt entre 15 et 20 km. Quant à la recharge, il ne faut pas être pressé, car il faut 6 heures et 30 minutes pour récupérer 100 % de l’énergie.

