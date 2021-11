Harley-Davidson vous fait voyager 40 ans en arrière avec un BMX électrique unique au monde

Avec sa marque Serial 1, Harley-Davidson a mis aux enchères un BMX électrique unique au monde répondant au nom de MOSH/BMX. À travers son look, le modèle veut surtout vous faire voyager dans les années 1980.

Voici un vélo électrique pas comme les autres que Serial 1, la marque de VAE lancée par Harley-Davidson il y a un peu plus de 2 ans, a récemment présenté. Le MOSH/BMX est le nom de ce nouveau cycle unique en son genre, qui profite pour l’occasion d’un lancement un peu particulier : via un système de mise aux enchères.

Sur cette page, il est donc possible de jouer au jeu des surenchères en indiquant une somme toujours plus élevée que la précédente. À l’heure d’écrire ces lignes, il reste un poil plus de 12h aux plus intéressés pour tenter de s’arracher ce MOSH/BMX, qui pourrait se vendre 3900 dollars si l’enchère actuelle reste telle qu’elle.

Nostalgie

À l’issue du compte à rebours, les profits de cette vente seront reversés à la fondation « Just keep livin », fondée par la mannequin Camila et l’acteur Matthew McConaughey. Leur organisation cherche à promouvoir le sport et à aider les élèves des écoles américaines à pratiquer une activité.

Revenons-en au MOSH/BMX. Ce modèle unique fabriqué à la main reprend les principales caractéristiques du MOSH/CTY, à quelques différences près. Le guidon fait indubitablement penser à celui d’un BMX, alors que le panier avant en plastique est un hommage à l’époque des années 1980.

Il est également question de pneus crantés Schwalbe Hans Dampf, d’une selle old school Viscount Dominator, de poignées ODI Mushrooms qui rappellent eux aussi les BMX d’antan et d’un coloris bi-tons en rouge et blanc. Bref, tout a été pensé pour vous transporter quarante ans en arrière.

Fiche technique haut de gamme

Si le style du vélo tente de vous rendre nostalgique, sa fiche technique, elle, colle bien plus avec notre époque : transmission à courroie Gates Carbon Drive, moteur Brose (90 Nm de couple), batterie de 529 Wh, freins à disque hydrauliques, pour ne citer que ces quelques caractéristiques.

Issu de la série personnalisée 1-OFF, comme ce fut le cas du MOSH/CHOPPER, le Serial 1 MOSH/BMX est malheureusement réservé qu’aux résidents américains. Pour les autres, et notamment les clients français, il faudra se contenter de la gamme actuelle composée des RUSH/CTY, RUSH/CTY STEP THRU et MOSH/CTY.