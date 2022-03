Vous n’allez jamais deviner le prix et le poids de ce vélo électrique Ducati

Ducati a révélé un nouveau vélo de route électrique au prix exorbitant, mais dont le poids se situe aux antipodes du tarif indiqué.

Que les vélos électriques soient généralement plus chers que la plupart des vélos mécaniques, ça n’a rien d’étonnant. L’ajout d’un moteur et d’une batterie fait rapidement monter la note, vers les 2000 voire les 3000 euros pour les modèles les plus haut de gamme. Mais d’autres deux-roues vont encore plus loin : c’est le cas du Ducati Futa.

Ce VAE de route a été récemment introduit par la marque italienne, qui a ici un conçu un véhicule axé sur la vitesse et l’aérodynamisme. Pour ce faire, le groupe a privilégié le carbone, dont les propriétés allègent le poids des vélos. On retrouve ce composant sur le cadre monocoque ainsi que le guidon, courbé vers l’avant de 10 degrés.

Poids plume

La firme transalpine avance donc un poids de 12,2 kg pour la version en taille M, ce qui fait du Ducati Futa l’un des vélos électriques parmi les plus légers du marché – aux côtés du Gogoro Eeyo 1s, Superstrata Ion ou du LeMond Dutch. Au total, quatre tailles sont disponibles à l’achat : S, M, L et XL.

Sur le volet technique, Ducati a fait appel au savoir-faire de Full Speed Ahead (FSA), un fabricant d’accessoires en carbone pour des vélos de route, VTT, BMW et triathlon. Il vise principalement une clientèle rompue au vélo. Ce fournisseur renommé est implanté aux quatre coins de la planète.

Le Ducati Futa s’équipe donc du moteur FSA System HM 1.0 de 250 W et d’un couple de 42 Nm, le tout épaulé par cinq niveaux d’assistance que l’on peut sélectionner via une commande déportée Garmin placée sur le guidon. Le moteur ne ferait que 3,95 kilos, soit environ ⅓ du poids total du vélo.

Il est aussi question d’un dérailleur électronique sans fil 2 x 12 vitesses là aussi fourni par FSA, qui « assure des changements de vitesse fluides, silencieux, rapides et précis », assure la marque italienne. Le Ducati Futa opte par ailleurs pour des freins à disque hydrauliques issus du groupe FSA – K-Force.

Plus de 7500 euros

Intégrée dans le tube diagonal, la batterie de 250 Wh peut être complétée par un second accumulateur de capacité similaire. Malheureusement, Ducati ne précise pas l’autonomie estimée. Enfin, le Futa profite de pneus Pirelli Cinturato Velo.

Venons en maintenant au prix, le sujet de la discorde au regard de sa cible élitiste : comptez 7690 euros pour ce Ducati Futa, dont les livraisons auront lieu en juillet 2022 en cas de commande en mars. Ce tarif exorbitant peut faire sourire lorsqu’à ce prix-là, voire pour moins cher, vous pouvez vous procurer un scooter électrique, à titre d’exemple.

