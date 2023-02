Vous pouvez désormais profiter d’un des meilleurs vélos électriques urbains sans vous ruiner d’un coup

La marque Iweech met ses deux modèles de vélo électrique en location longue durée, pour des prix variables selon la durée de l’engagement. Nous considérons ce modèle urbain comme l’un des meilleurs de son segment.

Testé en novembre 2021 par Frandroid, le vélo électrique Iweech nous avait tout bonnement conquis : entre son design compact et pratique, son couple redoutable, ses excellents freins, sa transmission à courroie, ses phares ultra-puissants ou encore sa bonne autonomie, ce modèle cochait toutes les cases d’un excellent VAE urbain sportif.

Pour les plus intéressés, un petit obstacle pouvait cependant se trouver sur leur chemin : le prix de 2950 euros, qui n’est clairement pas à la portée de toutes et tous. Entre temps, la jeune entreprise marseillaise a sorti une version encore plus aboutie, l’Iweech 24″ S+, dotée d’une boîte automatique et vendue 4190 euros.

En profiter sans se ruiner d’un coup

Pour rendre sa gamme plus attractive, le constructeur a décidé de mettre en place une offre de location longue durée, nous apprennent nos confrères de Mobiwisy. L’idée est simple : selon la durée d’engagement, le modèle est disponible en échange d’un montant mensuel plus ou moins élevé. Un moyen d’en profiter sans dépenser 3000 euros d’un coup.

Le plus abordable du catalogue, l’Iweech 24″ S, est disponible aux mensualités suivantes :

12 mois d’engagement : 179,10 €/mois, soit 2149 euros au bout d’un an ;

24 mois d’engagement : 107,20 €/mois, soit 2572 euros au bout de deux ans ;

36 mois d’engagement : 83,80 €/mois, soit 3016 euros au bout de trois ans ;

48 mois d’engagement : 67,70 €/mois, 3249 euros au bout de quatre ans.

Le site officiel précise qu’un apport de 219 euros doit être versé avant la location. Il convient donc d’ajouter cette somme à l’ensemble des dépenses. Attention tout de même : nous avons débuté une simulation de location, et le premier loyer demandé pour une année de location grimpe à 398,10 euros. Il baisse progressivement pour les autres formules. Une incohérence demeure donc.

Comme vous pouvez le constater, deux années de location correspondent peu ou prou au prix coûtant du vélo électrique – si l’on ajoute un premier loyer 326 euros – pour un prix qui concurrence certains services justement dédiés à la location.

Une option d’achat à la fin

Par exemple, Dance facture 79 euros par mois son modèle Dance One, lorsque Swapfiets quémande 64,90 ou 109,90 euros par mois, selon le modèle. En revanche, une petite annotation change particulièrement la donne en faveur du modèle Iweech.

Le site indique : « À l’issue de la période de location, vous avez la possibilité de prolonger la location, ou d’arrêter la location et rendre le vélo. Toutefois, si vous le souhaitez, il sera également possible de racheter le vélo ». Plus qu’une location longue durée, il s’agit en fait ici d’une location avec option d’achat.

Aucune précision n’est cependant écrite sur la mécanique tarifaire appliquée lors d’un achat après location. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus à ce sujet. Aussi, que se passe-t-il si un client souhaite stopper sa location au bout de 8 mois, sans respecter les 12 mois d’engagement ? Là encore, aucune information n’est donnée, même si les Conditions Générales de Location (CGL) indiquent une pénalités de 10 % des loyers restants dû à payer.

Des aides pour baisser la note

Pour terminer, il convient de préciser que ce type de location est éligible au Forfait mobilité durable disponible dans les entreprises. Le site du gouvernement rappelle que cette aide peut atteindre jusqu’à 800 euros par an. Sur son site, Iweech se base sur une aide annuelle de 700 euros.

En l’appliquant, le modèle de base revient à 120,77 euros par mois pour une location d’un an, 48,87 euros par mois pour une location de deux ans, 25,47 euros par mois pour une location de trois ans et 8,67 euros par mois pour une location de quatre ans. Autrement dit, l’offre devient plus intéressante.

