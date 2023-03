Specialized : son premier vélo électrique utilitaire donne vraiment envie

Le tout premier vélo électrique utilitaire de Specialized a été révélé en détail par la marque américaine, après une image teasing révélée en octobre 2022. Pour le moment, ce cycle est uniquement lancé aux USA, mais pourrait aussi débarquer par chez nous.

En octobre 2022, Specialized levait le voile sur une toute nouvelle marque nommée Globe. Cette entité a pour ambition de proposer des vélos électriques utiles, pratiques et abordables, dont la mission est de remplacer les voitures. Un peu à l’image des vélos cargos longtail, biporteur ou triporteur.

À l’époque, de premières images du Globe Haul ST avaient été publiées… sans qu’aucune information technique ne soit livrée. Cette fois-ci, la marque d’outre-Atlantique s’est montrée plus bavarde en présentant en détail son véhicule, apprend-on du côté d’Electrek.

Il convient tout d’abord de préciser une chose importante : pour l’instant, le Globe Haul ST est uniquement lancé aux États-Unis, avec une version capable de filer à 45 km/h. En Europe, ce type d’engin est considéré comme un speedbike : il est donc régi par la réglementation des cyclomoteurs (assurance, plaque d’immatriculation, etc.).

Une version européenne en approche ?

Il n’empêche, le fabricant envisagerait également de la commercialiser à l’échelle internationale, croit savoir Bike Radar. Dans ce cas, une version limitée à 25 km/h pourrait être prévue en Europe. Pour le reste, le Globe Haul ST tente de tirer au maximum son prix vers le bas eu égard des 2700 dollars demandés.

À ce prix, il est question d’un cadre en aluminium et de taille unique. Mais pour s’adapter au maximum d’utilisateurs, la tige et le guidon sont réglables et adaptés aux cyclistes mesurant entre 135 et 195 cm. Son poids de 35 kg n’a rien d’étonnant pour ce que l’on pourrait considérer comme un longtail compact.

Sa capacité de charge de 195 kg est d’ailleurs dans la moyenne classique des longtails. Il peut ainsi à la fois s’équiper de sacoche, d’un siège passager arrière pour transporter un enfant et de repose-pied. Le porte-bagages avant est compatible MIK, une norme bien pratique pour venir clipser divers accessoires.

Les roues Carless Whisper Reflect de 20 pouces interpellent par leur largeur de 3,5 pouces, ce qui devrait assurer un minimum de confort à l’usager. C’est d’ailleurs le seul équipement réellement taillé pour renforcer le confort, puisqu’aucune fourche suspendue ni selle suspendue ne sont de la partie.

Une autonomie théorique à remettre en perspective

Transmission Microshift à 9 vitesses, cinq niveaux d’assistance, freins à disque hydrauliques, feu avant et arrière, garde de boue de série, béquille centrale pour assurer une bonne stabilité à l’arrêt, certification IPX7 : le Globe Haul ST jouit d’un certain équilibre, le tout bonifié par sa batterie amovible de 700 Wh.

Selon la marque, l’autonomie théorique atteindrait les 100 km, bien qu’il faille vérifier cette donnée durant un test complet. Aussi, ce type de portée communiqué par les marques est généralement obtenu avec le niveau d’assistance le plus faible. Il convient donc d’être prudent.

Ce rayon d’action est aussi étroitement lié à la puissance moteur et la vitesse maximale du deux-roues : avec une allure de 25 km/h, on peut parier sur une autonomie bien supérieure. À voir si la version européenne – à condition qu’elle existe – embarquera une batterie aussi généreuse.

