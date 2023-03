Giant lance le VTT électrique le plus léger de son histoire : voici le puissant Trance X Advanced E+ Elite

Giant a levé le voile sur une toute nouvelle gamme de VTT électriques : la Trance X Advanced E+ Elite, composée de trois modèles haut de gamme, voire ultra haut de gamme. L’un d’entre eux est tout bonnement le plus léger de son offre VTTAE.

Le constructeur taïwanais Giant lance en France une nouvelle famille de VTT électriques répondant au nom de Trance X Advanced E+ Elite. Cette dernière est constituée de trois modèles, dont l’Elite 0 présenté comme le VTTAE le plus léger jamais conçu par la marque. Les Elite 1 et Elite 3 complètent l’offre.

L’Elite 0 pèse un total de 19 kilos en taille M, ce qui est relativement contenu pour un vélo tout terrain électrique. Cette catégorie de deux-roues peut facilement atteindre les 25 kilos, voire plus. Le constructeur ne précise pas le poids des deux autres modèles de la gamme, les Elite 1 et Elite 3.

Prix élitistes

Avant de présenter ce trio en détail, abordons leur prix respectif : 13 000 euros (Elite 0), 10 500 euros (Elite 1) et 6500 euros (Elite 3), soit des tarifs à la fois très élevés, et qui varient énormément d’un modèle à un autre. Cette gamme comporte tout de même quelques similitudes.

Pour aller plus loin

Giant booste la puissance et l’autonomie de ces VTC électriques taillés pour le trekking

Chaque cadre de chaque modèle est tout d’abord composé de carbone, un matériau notamment réputé pour sa légèreté. La géométrie du cadre a par ailleurs été conçue pour une pratique orientée vers le Trail, grâce à un « tube supérieur légèrement plus étroit » qui a comme objectif d’améliorer le contrôle de l’engin, lit-on dans le communiqué envoyé à la rédaction.

Source : Giant Source : Giant Source : Giant

Le même moteur équipe les trois vélos : le SyncDrive Pro conçu avec Yamaha, délivrant un généreux couple de 85 Nm. Sur le papier, c’est un allié idéal pour rendre la conduite dynamique, vive et puissante. La batterie EnergyPak Smart 400 ne pèse quant à elle que 2,3 kg, là encore un atout intéressant pour contenir le poids du cycle.

Cette famille Elite embarque aussi la même commande RideControl Go, intégrée dans le tube horizontal du cadre et affublée d’un bouton marche/arrêt, ainsi que d’un petit écran couleur indiquant le mode d’assistance utilisé et le niveau de charge de la batterie. La commande Ergo 3 placée sur le guidon sert, elle, à gérer les modes.

Des groupes de transmission différents

Le tout peut être associé à l’application Giant RideControl, qui permet notamment d’accéder aux réglages et de personnaliser les paramètres du moteur comme le couple. À l’arrière du vélo, le même amortisseur Maestro d’un débattement de 140 mm a été installé.

Il faut ensuite se pencher attentivement sur leur fiche technique respective pour comprendre ce qui les distingue. Déjà, aucun modèle n’a la même fourche suspendue. L’Elite 0 opte pour la très haut de gamme Fox 36 Factory (150 mm de débattement), contre une Fox 36 Performance Elite (150 mm) pour l’Elite 1 et une RockShox 35 Gold RL (150 mm) pour l’Elite 3.

Source : Giant Source : Giant Source : Giant

Même chanson au niveau des selles, parfois télescopiques, parfois classiques : les deux modèles les plus aboutis optent pour une Fox Transfer Factory et une Tranz-X Rad+, forcément pratique pour jouer sur votre position de conduite sur des dénivelés positifs ou négatifs. L’Elite 3 se contente d’une selle plus conventionnelle Giant Romero. C’est un peu dommage.

Les transmissions diffèrent : SRAM XO1 Eagle AXS à 12 vitesses pour l’Elite 0, SRAM GX Eagle AXS à 12 vitesses pour l’Elite 1 et Shimano Deore à 12 vitesses pour l’Elite 3. Idem pour les freins à disque hydrauliques : SRAM Code RSC, SRAM Code R et Shimano BR-M420, partout avec 4 pistons.

Déjà disponible en France

La dernière grande différence se situe au niveau des pneus : l’Elite 0 chausse un pneu Maxxis Dissector sur sa roue avant de 29 pouces, contre un Maxxis Rekon sur le pneu arrière de 27,5 pouces. Les Elite 1 et Elite 3 se rabattent sur un pneu Maxxis Minion DHF à l’avant, contre un pneu Maxxis Dissector à l’arrière.

Giant France nous a confirmé que ces trois modèles étaient disponibles par chez nous. Le site tricolore les propose déjà à l’achat en quatre tailles : S, M, L et XL.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !