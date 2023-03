Ce feu arrière pour vélo a deux fonctions très utiles pour renforcer votre sécurité

Le feu arrière OxiTurn deluxe fabriqué par l’entreprise Overade chercher à booster la sécurité des cyclistes et trottinettistes grâce à la fois à un feu stop et des clignotants. Pratique pour mieux alerter les autres usagers de la route de vos intentions.

La sécurité est un élément central en vélo électrique et trottinette électrique. Outre un bon système de frein, d’autres équipements ou accessoires permettent de mieux sécuriser vos trajets : c’est le cas des feux. Des bons phares permettent d’éclairer comme il se doit la route devant vous, mais aussi de bien vous faire voir par les autres usagers.

L’entreprise française Overade va un poil plus loin que ça avec son feu Oxiturn deluxe, qui offre deux fonctions supplémentaires bien pratiques : le feu-stop et les clignotants. Le feu-stop fonctionne de la manière suivante : si vous freinez, une lumière rouge plus intense va alors s’activer sur votre phare.

Mieux communiquer

D’un, cela améliore votre visibilité auprès des autres cyclistes et automobilistes. De deux, il indique de manière plus explicite que vous êtes actuellement en train de freiner : il convient aux personnes derrière vous de maintenir une vigilance et d’anticiper, voire de débuter une phase de freinage.

L’OxiTurn deluxe ne s’appuie pas sur un traditionnel accéléromètre : selon l’entreprise, ce type de capteur est « incapable de déceler une faible décélération ». En lieu et place, le fabricant utilise un « petit manchon de silicone appelé OxiBrake, placé sur la poignée de frein d’un vélo ou d’une trottinette, qui communique avec l’éclairage OxiTurn par radio fréquence ».

Des clignotants très pratiques en trottinette

Le communiqué de presse envoyé à la rédaction précise : « Cette innovation est dotée d’un capteur de déformation : quand on freine, il se déforme et envoie un signal à l’éclairage, qui s’allume plus intensément ».

De son côté, les clignotants sont activables depuis une télécommande à fixer sur votre guidon, à proximité d’une de vos mains pour y accéder facilement. Il suffit d’appuyer sur le bouton droite ou gauche pour allumer l’un des deux clignotants. Simple comme bonjour.

Source : Overade

Cette fonction est très utile en trottinette électrique – moins stable qu’un vélo – pour garder les deux mains sur le guidon tout en indiquant sa direction. En trottinette, le guidon peut avoir tendance à trembler, car moins bien stabilisé, dès lors qu’on retire l’une de ses mains.

Résiste aux intempéries

Vendu 89 euros, l’OxiTurn deluxe offre cinq modes d’éclairage, 21h d’autonomie selon le mode utilisé, monte jusqu’à 90 Lumens et un angle de diffusion de 220°, résiste aux intempéries (IP64) et se recharge par USB. Il peut aussi bien être placé sur un casque, que sur un porte-bagages ou une selle.

