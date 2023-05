Aide à l’achat d’un vélo électrique : attention à cette petite règle à bien respecter

En Île-de-France, la prime à l’achat d’un vélo électrique nécessite de fournir une certaine quantité de documents officiels. L’un d’entre eux est régi par une règle stricte qu’il est impératif de respecter, au risque de se voir refuser l’aide en question.

En France, de multiples aides à l’achat existent pour les vélos électriques. De l’État aux régions en passant par les départements, les collectivités et les communes, nombreux sont les coups de pouce apportés çà et là. Elles permettent de réduire plus ou moins considérablement votre facture selon le montant accordé.

L’Île-de-France fournit par exemple l’une des aides parmi les plus importantes du pays, à hauteur de 50 % du prix d’achat dans la limite de 500 euros. Ce seuil sera abaissé à 400 euros au 1er septembre 2023, mais pourra être cumulé sans aucune limite avec des aides locales – qui sont soumises à des conditions de revenus généralement faibles.

L’importance de la langue de Molière

Toucher l’aide de l’Île-de-France ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il faut en effet fournir une belle quantité de documents officiels à la région, qui les liste sur cette page. Parmi eux, la fameuse copie de la facture d’achat, laquelle est régie par deux règles strictes qu’il est impératif de respecter. Si ce n’est pas le cas, votre demande est retoquée.

Nous mettons aujourd’hui en exergue ces deux règles, car plusieurs cas de refus ont eu lieu dans l’entourage de Frandroid. Ainsi, il est obligatoire de fournir une copie de votre facture d’achat en euro et en français. Le site d’Île-de-France Mobilités est très clair à ce sujet.

Il s’avère que certains constructeurs envoient bel et bien votre facture en euro… mais aussi en anglais. C’est par exemple le cas de Cowboy, à qui il convient de quémander une facture traduite dans la langue de Molière. Sans quoi il vous sera impossible de toucher votre dû.

Les autres documents à fournir pour toucher l’aide

Ci-dessous, voici les autres documents à intégrer dans votre dossier. Ici, ils concernent uniquement les vélos électriques et l’Île-de-France. Pour les autres régions, pensez toutefois à bien vérifier les règles imposées.

Copie du certificat d’homologation ou certificat de conformité du vélo ;

Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

Copie de pièce d’identité ;

Copie d’un justificatif d’émancipation pour les mineurs émancipés ;

RIB au nom du demandeur ;

Numéro d’identification du vélo et le certificat d’identification du vélo pour un VAE acheté après le 1er janvier 2021 ;

Justificatif d’obtention ou de refus de l’aide financière locale à l’achat de vélo.

