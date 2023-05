Ces 3 nouveaux et impressionnants fatbikes électriques se la jouent très baroudeurs

La marque californienne SUPER73 ajoute une toute nouvelle famille de fatbikes électriques à son catalogue français : la gamme Adventure, composée de trois modèles oscillant entre 3599 euros et 5399 euros.

Sur les pistes cyclables de France, et tout particulièrement à Paris, il n’est pas rare de croiser des fatbikes électriques. Tout de suite, leur design interpelle et interloque. Leur particularité ? Des pneus extras larges, qui leur donnent un air très baroudeur. On aurait presque l’impression que l’utilisateur n’est pas assis sur un vélo électrique, mais sur un petit scooter tout-terrain.

La largeur prononcée de leurs pneus revêt plusieurs avantages. En premier lieu, l’adhérence est bien meilleure grâce à une surface de contact au sol plus importante que la moyenne. En second lieu, les vibrations sont généralement bien mieux lissées, améliorant de facto le confort global du vélo.

Suspension à l’avant

Pour finir, celles et ceux qui souhaitent s’aventurer sur des terrains plus techniques peuvent aussi se faire plaisir. Et parmi les acteurs phares à citer sur le segment du fatbike électrique, le nom de SUPER73 sonne comme une évidence. Cette entreprise californienne déjà présente sur le marché français ajoute aujourd’hui une toute nouvelle gamme à son offre.

Voici donc la SUPER73 Adventure Series, composée de trois modèles : les SUPER73 Z Adventure, SUPER73 S Adventure et SUPER73 R Adventure. Ce trio partage plusieurs caractéristiques techniques, à commencer par leurs pneus SUPER73 GRZLY de 20 pouces, d’une largeur forcément impressionnante de 4,5 pouces à l’avant et de 5 pouces à l’arrière.

Source : SUPER73 Source : SUPER73 Source : SUPER73

Capteur de couple, transmission à huit vitesses, cadre en aluminium, freins à disque hydrauliques, quatre modes d’assistance, garde-boue, phare : tous ces mêmes composants sont intégrés aux trois modèles. Malheureusement, le communiqué de presse envoyé à la rédaction ne donne pas de précision quant à leur nature, leur origine, leur marque et leur gamme.

Conçus pour le plein air avant tout, les SUPER73 Adventure cherchent à renforcer leur côté baroudeur grâce à une fourche suspendue. Là encore, ni le modèle ni le débattement ne sont précisés. Le SUPER73 Z revendique quant à lui une autonomie de 40 à 80 km selon le mode d’assistance utilisé.

Située sous la selle, la batterie de 615 Wh se recharge tout de même en 6 à 7 heures. Sa belle capacité trahit logiquement un poids global conséquent, de 33,5 kg au total. Il aurait été intéressant de connaître le couple du moteur pour évaluer la vélocité du modèle lors de reprises et de démarrages à l’arrêt. Ce n’est malheureusement pas le cas.

Le SUPER73 Z Adventure est décliné en coloris Panthro Blue, Sandstorm, Corsetti et Snowshadow, à un prix de 3599 euros.

Une selle plus allongée pour le S

Le SUPER73 S Adventure monte en gamme : son autonomie est plus grande, entre 65 et 120 km toujours selon le mode utilisé, grâce à une batterie bien plus généreuse (960 Wh). Cette dernière est par ailleurs placée sur le tube diagonal du cadre, ce qui conférerait au vélo une meilleure maniabilité, assure la marque américaine.

Autre point différenciant : sa selle plus allongée, susceptible d’accueillir un passager à l’arrière. Toutes ces petites améliorations impactent au passage son poids, qui grimpe à 36 kg. Le SUPER73 S Adventure bénéficie des mêmes coloris que son petit frère, mais pas du même tarif : 4399 euros au total.

Le SUPER73 R Adventure vient clôturer les débats : il est le plus haut de gamme des trois, de par sa suspension arrière et avant… réglable. Ce qui devrait lui conférer un excellent confort pour tout utilisateur cherchant à se balader sur des sentiers battus ou en forêt. Le poids monte là encore d’un cran, 41 kg.

L’autonomie, la batterie et les coloris sont les mêmes que le SUPER73 S Adventure. Le tout pour la somme totale de 5399 euros.

Disponible en France

Rappel des prix :

SUPER73 Z Adventure : 3599 euros

SUPER73 S Adventure : 4399 euros

SUPER73 R Adventure : 5399 euros

Pour le moment, le site européen de SUPER73 ne donne pas la possibilité de se faire livrer en France, même si la marque nous a personnellement assuré que c’était possible. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre chez des revendeurs partenaires pour essayer, et plus si affinités.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.