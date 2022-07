Cette tour contient un PC gaming, une PS5, Une Xbox Series X et une Nintendo Switch

Certains choisissent une console, d'autres les prennent toutes. Les plus fous les placent toutes dans une seule tour. Voici Origin Big O V3, une tour qui contient un PC gaming, une PlayStation 5, une Xbox Series X et une Nintendo Switch Oled. Rien que ça.

Si le tuning automobile se perd, c’est loin d’être le cas du côté des fans de hardware. Il y a trois ans, le fabricant de PC de jeu Origin a créé le Big O premier du nom, qui contenait déjà plusieurs consoles de jeux.

Il récidive cet été avec le Big O V3, qui ne contient pas moins qu’un PC très performant, une Nintendo Switch Oled, une PlayStation 5 et une Xbox Series X. Quel que soit le jeu auquel vous voulez jouer sur l’appareil, vous ne serez pas embêté par sa disponibilité sur une plateforme.

Un double-PC qui fait rêver, même sans trois consoles en plus

Cette tour contient un ordinateur sous Windows 11 équipé d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090, d’un processeur AMD Ryzen 9 5950X et d’une carte mère Asus X570 ROG Crosshair VIII Hero WiFi. Avec ça, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment avec les paramètres graphiques à fond.

Pour compléter le tout, on trouve quatre barrettes de RAM de 32 Go chacune, pour un total de 128 Go de mémoire vive. Le Big O V3 embarque également un SSD NVMe de 2 To pour le système d’exploitation et un autre SSD de 4 To pour le stockage.

Mais ce n’est pas tout, puisque cette immense tour contient aussi un PC dédié au streaming vidéo, pour diffuser des lives sur Twitch notamment. Ce second ordinateur ne comprend pas de carte graphique, mais, cela mis à part ça, c’est un monstre qui suffit très largement pour du streaming. La carte d’acquisition fournie est une Elgato 4K60 Pro qui permet de récupérer les flux vidéo du PC de jeu et des différentes consoles.

Trois consoles dans un seul PC

Origin a équipé cette tour des meilleures consoles du marché, à savoir la Nintendo Switch Oled, la Xbox Series X et la PS5. Mis à part la console de Nintendo, les deux autres sont équipées d’un système de watercooling, de quoi éviter leur surchauffe et optimiser les performances.

Le constructeur indique que cette tour particulière comprend un hub central qui permet d’accéder à tous ses jeux vidéo, qu’ils soient sur consoles ou sur PC. Le tout a été intégré dans un boîtier Corsair 1000D, qui est tout bonnement immense.

Malheureusement, vous ne pourrez pas acheter cette création d’Origin, puisqu’elle a été réalisée pour la chaîne YouTube Unbox Therapy dans le cadre d’une vidéo. Aucun prix n’a été dévoilé, mais on peut penser qu’il atteindrait facilement les cinq chiffres.

