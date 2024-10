80 Gbps, recharge comac : les premiers câbles USB4 2.0 impressionnent

Les tout premiers câbles USB4 2.0 sont de sortie, et font d’ores et déjà forte impression avec des vitesses de 80 Gbps et une prise en charge de l’alimentation en 240 W… ouvrant entre autres de nouvelles perspectives pour nos futurs PC portables.

La connectique USB passe un nouveau cap // Source : Elecom

Nous n’en sommes encore qu’à ses prémisses, mais l’USB4 2.0 commence à se concrétiser. Le constructeur japonais Elecom devient cette semaine le premier fabricant à annoncer deux câbles certifiés USB4 2.0… et profitant de quasiment tout le potentiel de ce nouveau standard.

Par rapport à la norme USB4 1.0 actuelle, désormais supportée par la majorité des cartes mères et ordinateurs récents, l’USB4 2.0 double les vitesses de transferts pour atteindre le seuil des 80 Gbps (au lieu de 40 Gbps) sur les nouveaux câbles d’Elecon, attendus en décembre au Japon. L’un d’entre eux profite en parallèle d’une puissance d’alimentation « Power Delivery » de 240 W (en 48V/5A).

Un bond en avant considérable qui devrait par exemple permettre à plus de PC portables gaming d’être entièrement alimentés en USB-C, et non plus uniquement ou presque par les connectiques propriétaires très fréquentes sur ces modèles à l’heure actuelle.

L’USB4 2.0 va même encore plus loin sur les transferts

Notons que l’USB4 2.0 va même au-delà des 80 Gbps exploités par Elecom. Théoriquement, ce standard permet d’atteindre 120 Gbps, mais au prix de quelques sacrifices en contrepartie : cette vitesse n’est pour l’instant possible que dans une seule direction et nécessite donc une configuration asymétrique, l’autre direction étant limitée à 40 Gbps, soit la vitesse maximale des câbles USB4 actuels.

Quoi qu’il en soit l’USB4 2.0 gère aussi l’affichage en DisplayPort pour une prise en charge au maximum de la 8K en 60 Hz. Cette nouvelle norme est par ailleurs rétrocompatible avec les anciens standards USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et même Thunderbolt 3, lit-on.

Il faudra par contre attendre encore quelques mois (ou quelques années ?) pour que l’USB4 2.0 se généralise pour de vrai sur le marché. Pour l’instant, les principaux constructeurs informatiques en sont encore à l’USB4 1.0 et Microsoft s’en tient pour sa part à poser, via les dernières Insider preview builds, les fondations d’une prise en charge de l’USB4 2.0 dans Windows 11.

Selon toute logique, il nous faudra attendre la prochaine génération de produits pour pouvoir en profiter pleinement.