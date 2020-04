MagicBook : à moins de 600 euros le PC de Honor est l’un des meilleurs rapport qualité-prix du moment

C’est aujourd’hui que Honor lance son MagicBook en France. C’est un PC portable -- un ultrabook pour être précis -- avec une caractéristique bien particulière : il possède l’un des meilleurs rapports qualité-prix de ce début d’année.

Dans le petit monde du PC portable, mettre moins de 600 euros dans un appareil est systématiquement synonyme de compromis. Les composants d’entrée de gamme sont souvent décevants, l’écran est petit et la qualité d’affichage anachronique. Et on ne parle pas de la durée de vie de ce genre d’ordinateurs, souvent décevante.

L’arrivée de Honor sur le secteur des PC portables d’entrée de gamme vient chambouler un marché qui s’est longtemps contenté du minimum syndical. Le Honor MagicBook dispose en effet d’une fiche technique particulièrement solide (AMD Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM, SSD de 256 Go et écran de 14 pouces Full HD) pour un prix plancher.

Le Honor MagicBook est disponible aujourd’hui sur le site officiel de Honor au prix officiel de 599 euros. Mais pour sa sortie, Honor propose une très belle offre sur son site officiel qui vient adoucir un peu plus ce tarif déjà très agressif. Sur le site de Honor, HiHonor, le MagicBook est affiché à 599 euros. Mais pour tout achat jusqu’au 28 avril prochain, une montre connectée Magic Watch 2 d’une valeur de 199 euros est offerte (elle a eu 8/10 lors de son test sur Frandroid). La livraison est rapide : comptez une semaine tout au plus pour recevoir ce PC portable.

Design, performances, fonctionnalités : pourquoi le MagicBook est un champion du rapport qualité-prix

Avec le MagicBook, Honor applique la même stratégie aux PC portables qu’aux smartphones. À savoir : proposer des appareils avec des caractéristiques de milieu de gamme à des tarifs d’entrée de gamme. À moins de 600 euros, c’est le bien cas ici.

À commencer par le design qui intègre tout ce que l’on peut attendre d’un bon ultra-portable en 2020. Son écran de 14 pouces est entouré de bordures très fines, de 4,8 mm seulement. Son châssis est un mélange de plastique et de métal au toucher agréable et surtout aux finitions soignées. Honor a d’ailleurs pensé à intégrer un trackpad suffisamment grand pour que l’appareil soit facilement utilisable en mobilité. L’ensemble ne pèse que 1,38 kg et l’épaisseur du PC ne dépasse pas 1,6 cm lorsqu’il est fermé.

C’est une première dans cette gamme de prix, le MagicBook possède deux particularités qui font l’exception plus que la règle dans cette tranche de prix. La première est le capteur d’empreinte compatible avec Windows Hello que l’on trouve sur le bouton de mise en marche. Ce qui permet de déverrouiller son PC avec son doigt.

La deuxième, c’est la caméra frontale, qui ne se situe pas au-dessus de l’écran, mais qui se trouve sous une touche spéciale du clavier, entre les touches F6 et F7. Il ne s’agit pas là d’une fonctionnalité gadget, mais d’une très bonne idée pour garantir la confidentialité de l’utilisateur. Pas besoin de mettre un Post-it dessus quand cette caméra rétractable est rabattue dans le clavier.

Une fiche technique irréprochable

Surtout, le plus gros point fort de ce MagicBook est sans conteste sa fiche technique. Voici dans les grandes lignes ce qu’il faut en retenir :

Processeur : Ryzen 5 3500U

Carte graphique intégrée : Radeon Vega 8

RAM : 8 Go

Espace de stockage : disque SSD PCIe NVMe de 256 Go

Connectique : 1 × port USB Type-C, 2 × ports USB Type-A, 1 × HDMI, 1 × prise jack

Écran : 14 pouces de définition 1920 × 1080 (Full HD)

Batterie : 56 Wh (3665mAh@15.28V) compatible avec la charge rapide (chargeur de 65 watts)

Système d’exploitation : Windows 10 Home Edition (64-bit)

En deux mots : Honor a intégré ce qu’il se fait de mieux en termes de processeur mobile d’entrée de gamme actuellement et l’a associé avec des composants que l’on trouve habituellement sur des machines affichées au prix de 700 ou 800 euros. Une configuration qui, sans être capable de faire tourner des jeux en 3D gourmands, se montre assez solide pour faire tourner pendant de longues années n’importe quel soft bureautique.

Il faut enfin noter que si le MagicBook est bien installé sous Windows 10 nativement, Honor a ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires de son cru. Comme Magic-link 2.0, qui permet de partager l’écran et les fichiers de son smartphone Honor sur le MagicBook 14. Il est ainsi possible de modifier directement des documents présents sur le smartphone à l’aide du clavier et de la souris.

Un prix très doux, sous la barre des 600 euros

Rappelons pour terminer que le Honor MagicBook est disponible à la vente dès aujourd’hui, sur le site officiel d’Honor avec une Magic Watch 2 offerte jusqu’au 28 avril prochain. Le MagicBook est disponible pour l’instant dans sa version 14 pouces, mais une version 15 pouces sera également disponible dans quelques semaines.