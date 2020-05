Raspberry Pi 4 : voyez vos projets plus grands avec 2x plus de RAM

Le Raspberry Pi 4 est désormais disponible dans une nouvelle configuration avec 8 Go de RAM. De quoi imaginer des projets de plus grande envergure.

Les Raspberry Pi sont de mini PC tenant dans la main qui permettent de créer des projets nécessitant une puissance limitée, depuis la station domotique à la borne d’arcade rétro en passant par la station de cloud gaming ou la box TV. La dernière version en date, le Raspberry Pi 4, s’améliore désormais et peut embarquer davantage de RAM pour des usages plus gourmands.

8 Go de RAM

Lancé en 2019, le Raspberry Pi 4 se veut trois fois plus performant que la version précédente et propose des standards de connectivité plus récents comme le Wifi 5 ou l’USB 3.1. Proposé à partir de 38 euros, ce mini PC se déclinait jusqu’alors en trois modèles, avec 1 Go, 2 Go ou 4 Go de RAM.

Désormais, la fondation Raspberry a rajouté sur son site une quatrième déclinaison du Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM, permettant ainsi de doubler la mémoire vive maximale disponible sur « la framboise ». Le reste de la carte reste inchangé et conserve notamment son SoC ARM Cortex-A72 (4 cœurs à 1,5 GHz) et sa puce graphique VideoCore VI, ainsi que sa faible consommation électrique.

Cette augmentation de mémoire a pour objectif de permettre aux amateurs de bidouille de créer des projets toujours plus gros, nécessitant parfois une mise en cache importante, notamment pour tout ce qui concerne le streaming. Lors de notre test, nous avions notamment remarqué quelques lenteurs avec les vidéos en 4K.

Il faut espérer en revanche que cette puissance supplémentaire ne vienne pas encore augmenter la chauffe de cette petite carte qui nécessitait déjà un refroidissement dédié pour fonctionner dans des conditions optimales.

Le plus cher des Raspberry Pi

Bien évidemment, cet ajout de mémoire s’accompagne également d’une hausse tarifaire, ce qui en fait le modèle le plus onéreux de la gamme. On trouve par exemple ce modèle à 84 euros chez Kubii.