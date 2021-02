Windows 10 va accueillir un nouveau menu pour la batterie

Microsoft teste une nouvelle interface pour le menu Batterie de Windows 10 afin de permettre un meilleur contrôle et suivi de l'énergie consommée par votre PC portable.

Windows 10 profite régulièrement de mises à jour déployées par Microsoft pour améliorer l’expérience utilisateur. Parfois, cela implique de gros changements. D’autres fois, il s’agit plutôt de tous petits ajustements bienvenus.

La nouveauté qui nous intéresse aujourd’hui concerne les PC portables. Elle devrait plaire aux personnes qui gardent souvent un œil sur leur consommation d’énergie. L’internaute Albacore sur Twitter a en effet découvert une fonction cachée dans la dernière Insider Preview. En l’activant, il a pu profiter d’une nouvelle interface dans le menu Batterie.

Le menu en question affiche en effet des graphiques permettant à l’utilisateur de mieux voir comment est exploitée la batterie de son ordinateur portable. Dans les captures d’écran apparaissent deux diagrammes en barre montrant respectivement le niveau d’énergie au fil des heures et l’utilisation de la batterie au cours des sept derniers jours.

Cela n’est pas sans rappeler les graphiques que l’on trouve depuis longtemps sur smartphone et qui permettent à chacun d’évaluer plus précisément l’autonomie de son appareil en fonction de l’utilisation qui en est faite.

Pour découvrir cette interface retravaillée, il vous faudra rejoindre le programme Insider de Windows 10 ou patienter jusqu’à ce qu’elle soit déployée sur une version stable du système d’exploitation.

Sur le même sujet, Albacore met aussi en avant une preuve que Microsoft souhaiterait fusionner les menus Batterie et Alimentation.

There are plans to merge the Power & battery pages but as of now it pretty much doesn't work pic.twitter.com/uzZGLfPpSJ

— Albacore (@thebookisclosed) February 12, 2021