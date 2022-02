Un prix pour le premier moniteur QD-OLED

Quel est le tarif du premier écran PC QD-OLED ? Dell Alienware annonce la couleur : 3 fois le prix d'un moniteur similaire.

Le QD OLED était connu depuis 2019 par les spécialistes du milieu, il y a désormais deux produits prévus pour cette année. Sony a présenté un téléviseur QD-OLED, le Master Series A95K. Et il y a un moniteur ultra-large par Dell Alienware. C’est ce dernier qui nous intéresse, il a désormais un tarif de lancement aux États-Unis.

Un écran typé gaming

Pour rappel, Dell et Samsung Display ont réalisé une annonce commune au CES 2022. Ils ont annoncé le premier moniteur QD-OLED. Cet écran est incurvé (1800R), il fait 34 pouces de diagonale et affiche une définition UWQHD (3440 x 1440 pixels), avec une fréquence de rafraîchissement native de 175 Hz et une latence de 0,1 ms.

Dell promet 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, mais aussi une certification DisplayHDR 400 True Black (pic de luminosité de 400 cd/m²). On a également le support AMD FreeSync et Nvidia G-Sync.

3 fois plus cher qu’un écran PC similaire

Dell Alienware vient d’annoncer son tarif aux États-Unis : 1 299 dollars HT, soit 1 160 euros HT. Le prix officiel en France n’a pas été évoqué, mais le tarif américain permet de se rendre compte que c’est un écran loin d’être donné. Vous pouvez lire notre guide d’achat spécial moniteur ultra large, un moniteur VA QLED avec des caractéristiques similaires est vendu entre 400 et 500 euros. C’est le cas du Millenium MD34 Pro, Samsung Odyssey G5 mais aussi Xiaomi Mi Curved Gaming Moniteur 34.

Pour rappel, le QD-OLED offre des qualités indéniables par rapport aux autres technologies que l’on croise habituellement sur les écrans PC. Au programme : un contraste illimité, une couverture de l’espace colorimétrique théoriquement meilleure que l’OLED de LG et un pic de luminosité au-delà des 1000 nits. Le dossier consacré au QD-OLED revient en détail sur cette nouvelle technologie de dalle.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.