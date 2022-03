Apple : le nouvel écran Studio Display ne saura rien faire avec l’iPad Air 4

Présenté hier soir, le nouveau moniteur Studio Display d’Apple est compatible avec une large variété d’appareils… à l’exception notable des iPad Air 4 (2020) et iPad mini 6 (2021). Pourquoi ? En raison d’une triste affaire de standard USB.

L’Apple Studio Display, dévoilé hier, ne supporte pas autant d’appareils qu’on aimerait. Compatible avec la plupart des Mac commercialisés après 2016, mais aussi avec le nouvel iPad Air 5 (présenté hier soir lui aussi), les iPad Pro 11 pouces toute génération et les iPad Pro 12,9 pouces de troisième et quatrième génération, le nouveau moniteur d’Apple ne prend pas en charge les iPad Air 4 (2020) et iPad mini 6 (2021) : deux modèles pourtant récents et dotés l’un comme l’autre d’un port USB-C.

Pour comprendre pourquoi Apple nous prive d’en faire bon usage avec son Studio Display… il faut se plonger dans leurs spécifications techniques. Le problème vient en fait d’une question bête et méchante de standard USB. Comme le rapporte 9to5Mac, ces deux modèles sont « limités » à la norme USB 3.1 Gen 1. Cette dernière permet de monter à 5 Gbps et prend en charge l’affichage en 4K à 30 images par seconde. Il en faut tout simplement plus pour rassasier le Studio Display.

Utiliser un iPad sur le Studio Display n’est pas une si bonne idée de toute façon…

Le standard USB 3.1 Gen 2, lui, permet d’atteindre les 10 Gbps. Une bande passante suffisante pour matcher avec la définition native 5K du Studio Display. C’est cette norme USB 3.1 Gen 2 qui est supportée par le nouvel iPad Air 5 et les iPad Pro évoqués plus haut. Notons toutefois qu’on ignore encore si brancher un iPad Air 4 ou un iPad mini 6 permettra quand même d’afficher quelque chose sur le nouvel écran d’Apple… mais les deux ardoises ne sont, quoi qu’il en soit, pas officiellement supportées.

9to5Mac précise par contre que certaines fonctionnalités de la webcam intégrée au Studio Display nécessitent une connexion Mac pour fonctionner. Même chose pour les mises à jour du firmware : elles requièrent, elles aussi, une connexion à un Mac compatible. Pour exploiter pleinement les capacités du Studio Display, il semble donc que le Mac restera tout indiqué, d’autant que la prise en charge des écrans externes par iPadOS est encore très perfectible à l’heure actuelle.

