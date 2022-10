LG Smart Monitor 32SQ780S : sur le papier, cet écran PC est parfait pour accompagner un MacBook

Il est ergonomique, il intègre webOS, et offre une connectique très complète. Finalement, c'est tout ce que l'on demande à un écran PC qui accompagne un laptop.

Il se nomme LG Smart Monitor 32SQ780S et fait partie de ces nouveaux moniteurs PC équipés d’un OS. Nous avions testé le Samsung Smart Monitor M7, équipé de Tizen OS comme les téléviseurs. LG Electronics annonce donc également son Smart Moniteur, avec webOS cette fois-ci.

Il s’agit d’un écran plat d’une diagonale de 32 pouces avec le support Ergo, afin que l’utilisateur règle la hauteur, l’inclinaison et ainsi de suite. Au niveau de l’image, le moniteur intègre une dalle dont la technologie n’a pas été révélée, certainement de l’IPS LCD, en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), avec un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz et qui, selon LG, reproduit les 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Avec ces caractéristiques, cet écran est destiné avant-tout pour de la bureautique.

Sur le côté droit, vous retrouverez deux ports USB, tandis que dans la partie inférieure, il y a un port LAN, deux HDMI, un USB Type-C et un autre USB type A. Le moniteur intègre également deux haut-parleurs stéréo de cinq watts chacun, en plus d’une connectivité Bluetooth. D’un point de vue connectique, il est très complet. L’avantage de l’USB-C est de pouvoir charger un ordinateur portable directement depuis l’écran, en plus de faire transiter l’image.

Comme nous l’expliquions plus haut, il est équipé de webOS. Le système d’exploitation de LG offre l’accès à diverses applications, dont Netflix, YouTube et ainsi de suite. Il prend par ailleurs en charge AirPlay 2. Il pourrait même donner accès à des services de cloud gaming, dont GeForce Now ou Game Pass, comme le font déjà les récents moniteurs de Samsung.

Comptez 500 dollars pour le LG Smart Monitor 32SQ780S, nous ne connaissons ni sa disponibilité ni son prix en Europe.

