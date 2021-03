Le Samsung Smart Monitor tout juste officialisé est un moniteur intelligent qui veut servir à la fois d’écran pour la productivité et de téléviseur connecté. Le but est d’être un appareil tout-en-un utile pour le travail et le divertissement.

Samsung vient de présenter une série de nouveautés liées à l’univers des écrans. La marque dévoile ainsi de belles choses du côté des téléviseurs, mais aussi des moniteurs. À cet égard, l’entreprise lève le voile sur « le premier moniteur universel, qui réunit le meilleur de l’écran et du téléviseur » : le Samsung Smart Monitor.

Un moniteur tout-en-un

Cet écran intelligent disponible en 27 ou 32 pouces met plusieurs qualités en avant pour séduire les utilisateurs. D’une part, il est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth, la solution Samsung DeX et même avec AirPlay 2 d’Apple. Ainsi, vous n’avez pas besoin de brancher le Smart Monitor à votre PC pour l’utiliser pleinement. Même Microsoft 365 est disponible sur cet appareil.

D’autre part, il peut se substituer à votre téléviseur en vous donnant un accès rapide à la plateforme Smart TV de Samsung tout en étant « directement connecté à vos applications de streaming préférées ».

En d’autres termes, les services SVoD populaires sont à votre disposition en quelques clics.

Par ailleurs, le Smart Monitor fonctionne avec une télécommande proposant aussi des commandes vocales via Bixby.

Notez aussi que le Smart Monitor peut caster en direct le contenu affiché sur votre smartphone. Il suffit de tapoter ce dernier sur le bord du moniteur pour effectuer la connexion.

La polyvalence est vraiment le maître-mot de Samsung sur ce produit. « Vous êtes productif quand vous en avez besoin et vous pouvez vous détendre quand vous avez besoin d’une pause pour vous recharger », écrit la marque dans son communiqué.

Prix et disponibilité du Samsung Smart Monitor

Le Smart Monitor sera proposé en Europe au prix officiel de 249 euros pour la version de 27 pouces. Comptez 289 euros pour celle de 32 pouces. La date de sortie n’a pas encore été communiquée.