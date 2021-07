Ce PC portable avec un Intel de 11e génération profite de 200 euros de réduction chez Boulanger

Envie de vous offrir un nouveau PC pour la rentrée ou juste pour travailler cet été les pieds dans l'eau ? Le HP Envy 17 pourrait bien être le bon choix du moment. Processeur Intel dernière génération, écran aux proportions généreuses et belle autonomie, il est en plus en promotion en ce moment puisqu'il bénéficie de 200 euros de réduction grâce à Boulanger.

Le HP Envy 17 propose un contrat simple : un PC puissant équipé d’un processeur Intel de dernière génération et d’un grand écran, le tout dans un châssis robuste, mais élégant en aluminium. Et si son prix vous faisait hésiter, bonne nouvelle, cet ordinateur portable pensé pour les télétravailleurs et freelance de tous poils s’offre 200 euros de remise chez Boulanger. Une offre plus qu’intéressante puisqu’un ordinateur bénéficiant d’une telle configuration est habituellement vendu par la concurrence quelque 500 euros plus chers.

Un PC puissant, pensé pour le télétravail

Avec son Envy 17 (référence ch0039nf), HP met en avant un ordinateur portable qu’il a pensé pour les travailleurs nomades. Il regroupe ainsi la puissance d’un processeur Intel i7 de 11e génération pour assurer les meilleures performances par tous les temps, et en tous lieux. À cela, il faut ajouter une carte graphique NVidia GeForce MX 450, très pertinente pour les tâches bureautiques, la retouche photo et du montage vidéo modéré, elle risque cependant de ne pas être adaptée aux gamers.

Pour soutenir cette configuration, HP a prévu 16 Go de RAM pour faire tourner le multitâche ce qui permet sans souci d’utiliser plusieurs logiciels gourmands en énergie sans aucun ralentissement observable.

Si vous enchaînez les PPT en pagaille, de la retouche photo ou du montage vidéo en quantité industrielle, vous serez ravi d’apprendre que le HP Envy 17, propose également un SSD de 1 To, vous offrant une belle marge de manoeuvre pour conserver documents légers et fichiers très volumineux.

Et pour travailler enfin sur des fichiers sensibles, soyez rassurés, ce PC portable signé HP est équipé d’un capteur d’empreintes digitales pour assurer un déverrouillage sécurisé grâce à Windows Hello.

Pas besoin de prise, ou de hub de connexion

En bon nomade hyper connecté, le HP Envy 17 offre pléthore de connectiques. Pas besoin d’ajouter un hub lorsque l’on dispose d’un port Thunderbolt 4 (USB-C), de trois ports USB-A, d’un port HDMI 2.0, d’une prise casque, d’un port spécifique pour brancher un microphone, et d’un lecteur de carte SD. Le HP Envy 17 est également équipé du Wifi 6 et du Bluetooth 5, les deux dernières générations de connexion sans fil.

Malgré une configuration musclée, autre bon point de ce PC portable : son autonomie de 8h30 en usage intensif et de plus de 11h en lecture vidéo seule. Pas de surconsommation d’énergie donc, malgré un processeur Intel de dernière génération, et le nombre incalculable d’applications que vous ouvrirez en même temps. Même perdu sur une île déserte, si vous avez du wifi, vous pourrez vous connecter à Slack pendant des heures.

Dernier point fort à noter sur ce HP Envy 17 : la présence de hauts parleurs conçus en collaboration avec les danois Bang & Olufsen. Ils offriront un son clair et puissant, pendant vos 11 heures de binge watching, ou simplement pour profiter d’une bonne playlist en travaillant.

Un design soigné et une construction solide

Pour accueillir cette configuration complète, HP a pris soin d’offrir un design léché à son Envy 17, à commencer par son écran. Si vous passez la majorité de votre temps en déplacement ou en télétravail, vous avez probablement besoin du confort d’un grand écran.

Avec 17,3 pouces au compteur, l’écran Full HD+ du HP Envy 17 offre une belle alternative aux écrans fixes, et sera particulièrement apprécié des professionnels de l’image. Ils pourront ainsi profiter de tout l’espace qu’offre un large écran pour les retouches précises tout en conservant une belle vue d’ensemble, le tout sur un ordinateur portable. On soulignera également que le HP Envy 17, offre un poids raisonnable de 2,5 kg et une épaisseur d’un tout petit peu moins de 2 cm.

On notera également la présence d’un clavier rétroéclairé, bien utile lorsque l’on doit travailler tard dans des conditions de faible luminosité.

Un prix très attractif pour un PC 17 pouces équipé d’un processeur Intel dernière génération

Au final, le HP Envy 17 est un ordinateur à la configuration plus que correcte. Un processeur puissant, une carte graphique efficace, une bonne autonomie et de la place pour le multitâches ou pour stocker des milliers de données, il n’en faut pas plus pour travailler efficacement sans être sur un poste fixe.

Si l’on ajoute à la liste, sa construction solide et un design élégant, le tout sous les 1400 euros grâce à l’offre proposée par Boulanger, le HP Envy 17 (référence ch0039nf) offre un excellent rapport qualité/prix, qui le rend extrêmement compétitif par rapport à ses concurrents directs.