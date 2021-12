L’Acer CB314-1HT est en promotion à 329 euros : voici une bonne raison d’essayer un Chromebook

Alors qu'il est difficile de recommander un PC à tout petit prix, ce n'est pas le cas pour un Chromebook. Ces ordinateurs portables, comme l'Acer CB314-1HT, sont moins gourmands en ressources, mais profitent tout de même d'un écosystème généreux.

Et si vous placiez un Chromebook sous le sapin de Noël cette année ? Avec son CB314-1HT, Acer propose un appareil simple, efficace, et surtout à un prix très accessible. En effet, il est actuellement en promotion chez Darty au prix de 329 euros, dans un pack comprenant également une housse de transport et une souris sans fil. Un cadeau qui conviendra parfaitement aux jeunes étudiants qui cherchent un outil de travail simple.

Pourquoi choisir le Acer Chromebook CB314-1HT ?

c’est la meilleure référence disponible à ce prix ;

une autonomie généreuse de 12 heures ;

un écosystème Chrome OS complet et simple d’utilisation.

Un Chromebook aux caractéristiques généreuses

Le Chromebook 314 d’Acer dispose d’une fiche technique particulièrement intéressante compte tenu de son prix. Il intègre tout ce que l’on attend d’un bon Chromebook, et ce à moins de 330 euros. Tout d’abord, c’est un appareil extrêmement endurant capable d’encaisser une journée de travail loin d’une prise. Acer annonce que l’autonomie est de 12 heures. Un très bon point pour les étudiants, qui n’auront pas à se battre pour trouver un siège près d’une prise.

Ce Chromebook d’Acer a également l’avantage de disposer d’un écran de 14 pouces, en Full HD. Une dimension qui permet à la fois d’avoir un affichage confortable, tout en conservant un format relativement compact. L’Acer CB 314 ne pèse que 1,7 kilo, un poids plume qui ne vient pas trop alourdir un sac à dos. Enfin, on retrouve deux ports USB-C et deux autres USB 3.2. De quoi y connecter de nombreux appareils.

Côté performances, le Chromebook 314 d’Acer est équipé d’un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Une fiche technique qui semble légère à première vue, mais qui est en fait largement suffisante pour un Chromebook. Le système d’exploitation de Google n’est pas gourmand en ressources.

Chrome OS : un système d’exploitation pratique au quotidien

Pour le décrire très simplement, Chrome OS est un système d’exploitation à mi-chemin entre Android et Windows. Tout comme sur un PC, vous pouvez y télécharger des fichiers, exécuter des applications de bureautique ou naviguer sur Internet. Sauf qu’ici, toutes les applications doivent être téléchargées sur le Google Play Store. C’est très simple et sécurisant. Enfin, certaines applications comme la suite Office de Microsoft sont aussi disponibles directement sur un navigateur, et donc depuis un Chromebook.

Du côté de la bureautique, les Chromebooks profitent donc de toute la suite Google : Docs, Sheets, Slides, etc. L’avantage, c’est qu’en travaillant sur cette suite, tous vos travaux sont directement enregistrés dans le cloud. Vous pouvez donc reprendre un document sur lequel vous avez travaillé depuis un autre ordinateur.

Les Chromebooks ne sont pas en reste pour le divertissement. Grâce au Play Store, de nombreuses applications sont disponibles en téléchargement. Pour la vidéo, on retrouve tous les ténors tels que Netflix, Prime Vidéo, OCS, Disney+, myCanal. Et pour les jeux, la boutique d’app de Google est généreuse : Limbo, GTA San Andreas, etc. Surtout, le Chromebook 314 d’Acer peut faire tourner des jeux beaucoup plus gourmands grâce au cloud gaming. Des services comme Stadia, Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass sont compatibles.

Acer CB 314 : ce Chromebook est à seulement 329 euros

Il est impensable de trouver un bon PC neuf à 329 euros. Mais cela ne vaut pas pour les Chromebooks. Affiché à moins de 330 euros, l’Acer CB 314 propose une autonomie généreuse et des performances satisfaisantes. Et ce notamment grâce à Chrome OS, le système d’exploitation de Google qui est peu gourmand, mais qui dispose d’un grand nombre d’applications.

Pour les fêtes de fin d’année, l’Acer CB 314 est en promotion sur le site de Darty. Dans un pack qui comprend également une housse et une souris sans fil, son prix descend à 329 euros seulement, contre 499 euros habituellement. Vous ne trouverez pas meilleur appareil à ce prix.