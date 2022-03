Samsung Galaxy Book2 Series : voici une offre de précommande qu’il faut sérieusement considérer

Samsung signe son grand retour sur le marché des PC portables en Europe avec une nouvelle machine surprenante : les Galaxy Book2 Pro / Book2 Pro 360. Avant sa sortie prévue au mois d'avril prochain, Samsung propose des offres de précommandes vraiment généreuses, comprenant notamment un écran de 27 pouces offert en plus du PC.

L’édition 2022 du MWC a été riche en surprises. La plus inattendue est à trouver du côté de chez Samsung, qui a annoncé revenir aux PC portables après avoir déserté le secteur en 2014. Pour l’occasion, le constructeur coréen revient avec deux nouvelles références : le Galaxy Book2 Pro et le Galaxy Book2 Pro 360. Des ultrabooks haut de gamme, à la fiche technique impressionnante qui s’articule autour des processeurs Intel de 12e génération. Samsung veut en faire des vitrine de son savoir-faire technologique.

Si la sortie de ces excellentes machines est fixée au 1er avril prochain, il est d’ores et déjà possible de les précommander sur la boutique en ligne de Samsung. Pour l’occasion, le constructeur a décidé de vous gâter avec une offre de précommande extrêmement généreuse. Suivez le guide !

Un écran de 27 pouces ou des Galaxy Buds Pro offert avec la précommande des Samsung Galaxy Book2

Si les tout nouveaux PC portables de la gamme Galaxy Book ne sortiront que le 1er avril, sachez que Samsung a d’ores et déjà ouvert les précommandes pour les différents modèles qui la composent. En ce moment, et jusqu’au 31 mars prochain, vous obtiendrez plusieurs avantages si vous vous laissez tenter par le Galaxy Book2 Pro ou le Galaxy Book2 Pro 360. Pour commencer, vous pourrez obtenir l’un des deux cadeaux suivants :

un écran incurvé de 27 pouces Samsung LC27F396FHRXEN, d’une valeur de 160 euros environ, qui dispose d’une dalle IPS FHD, d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz ainsi que d’une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync ;

une paire de Galaxy Buds Pro, des écouteurs intra-auriculaires true wireless à réduction de bruit active qui ont récolté un sympathique 8/10 lorsque nous les avons testés.

Mais ce n’est pas tout, car Samsung a décidé de vous gâter en vous offrant aussi jusqu’à 300 euros de reprise sur votre ancien appareil afin d’alléger la facture sur votre nouveau PC. Pour en savoir plus sur ces offres de précommandes, il suffit d’aller faire un tour sur la page qui leur est dédiée sur le Samsung Shop.

Samsung Galaxy Book2 Pro : un ultrabook haut de gamme avec écran OLED

Premier modèle présenté par Samsung, le Galaxy Book2 Pro est une machine qui s’en va directement chasser sur les terres des ultrabooks. C’est l’un des ultrabooks les plus compacts du marché avec 870 grammes sur la balance et seulement 1,11 centimètre d’épaisseur dans sa version 13,3 pouces.

Il n’en propose pas moins une fiche technique particulièrement solide qui lui permet de briller dans n’importe quelle tâche bureautique ou application de productivité. Pour arriver à ce résultat, Samsung a misé sur les tout derniers processeurs Intel, soit des Core i5 ou i7 de 12e génération suppléés par un GPU Intel Iris Xe et jusqu’à 32 Go de RAM selon les modèles. Au-delà des performances, cette configuration permet aussi au Galaxy Book2 Pro d’être économe en énergie et donc de bénéficier d’une excellente autonomie.

Pour compléter ce tableau déjà alléchant, Samsung a décidé de miser sur l’excellence côté affichage. C’est donc une dalle AMOLED Full HD qui équipe les différents modèles de Galaxy Book2 Pro. Assurant une couverture à 120 % du gamut DCI-P3 et disposant d’une excellente luminosité, elle propose une image d’excellente qualité. Pensé pour la productivité avant toute chose, ce PC embarque tout l’attirail du parfait compagnon de travail, à commencer par une webcam 1080p pour des appels vidéo de qualité. Il peut aussi compter sur une connectique fournie avec un port Thunderbolt 4, un port USB-C, un port USB-A 3.2 et un lecteur de carte microSD. La version 15 pouces gagne pour sa part un port HDMI.

Fonctionnant nativement sous Windows 11 et profitant pleinement des fonctionnalités du nouvel OS de Microsoft, le Galaxy Book2 Pro se démarque aussi grâce à sa parfaite intégration à l’écosystème Samsung. Si vous possédez un smartphone ou des accessoires de la marque, vous pourrez bénéficier de nombreuses synergies. L’occasion par exemple de retrouver les notifications de votre smartphone directement sur votre PC portable ou d’appairer des Galaxy Buds simplement en ouvrant leur boitier de recharge.

Le Galaxy Book2 Pro sortira le 1er avril prochain. En attendant, vous pouvez le précommander à partir de 1299,99 euros sur le Samsung Store afin de profiter de la généreuse offre de Samsung. Un prix que vous pouvez faire baisser jusqu’à 200 euros en faisant reprendre un ancien smartphone ou une ancienne tablette.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 : la flexibilité en plus

Dans les grandes lignes, ce Galaxy Book2 Pro 360 reprend à la virgule près la fiche technique du Galaxy Book2 Pro. Le processeur Intel de 12e génération est de la partie, tout comme le choix de RAM (de 8 à 32 Go), le GPU, jusqu’à la dalle AMOLED Full HD de l’écran. La webcam 1080p est elle aussi présente, tout comme la connectique, exception faite du port USB-A 3.2, absent sur ce modèle. La différence entre ces deux machines s’opère au niveau de l’écran et plus précisément de sa charnière. Comme le « 360 » présent dans le nom de cette machine le suggère, nous avons affaire là à un PC hybride capable de se transformer en tablette lorsque le besoin s’en fait sentir.

Pour y arriver, ce Galaxy Book2 Pro 360 peut compter sur une charnière qui s’ouvre… à 360 degrés. L’écran vient alors se positionner derrière le clavier afin d’être utilisé à plat, comme n’importe quelle tablette tactile. Ce PC Portable est d’ailleurs vendu avec le stylet S Pen qui vous permettra d’exploiter pleinement ce mode tablette, que ce soit pour prendre des notes ou bien pour dessiner.

Afin de rendre l’expérience utilisateur la plus agréable possible, Samsung a doté son Galaxy Book2 Pro d’un châssis extrêmement fin et léger. La version 13 pouces ne fait par exemple que 1,15 cm d’épaisseur pour 1,04 kg, tandis que la version 15 pouces de son côté reste sous la barre des 1,5 kg pour 1,19 cm d’épaisseur. De quoi transporter et utiliser cette machine en déplacement sans aucun problème.

Le Galaxy Book2 Pro 360 sera disponible dans le linéaire dès le 1er avril à partir de 1599,99 euros. Là encore il est possible de faire baisser son prix, jusqu’à 300 euros moins chers, en faisant reprendre un ancien smartphone ou une ancienne tablette.