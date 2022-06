MateBook 16s et D16 : découvrez le meilleur des PC Huawei en précommandes

Que ce soit pour travailler en déplacement, ou simplement pour préparer la rentrée à venir, c’est le bon moment pour vous offrir un PC portable performant au meilleur prix. Jusqu’au 13 juillet, Huawei propose des offres alléchantes sur deux de ses meilleures machines : le MateBook 16s et le MateBook D16.

Investir dans un ordinateur nomade est plus que jamais une bonne idée. Que ce soit dans le but de travailler à distance ou simplement de profiter d’un bel écran pour regarder vos séries préférées, les Huawei MateBook D16 et MateBook16s rempliront parfaitement leur rôle et bien plus. Jusqu’au 13 juillet, le très bon Huawei MateBook 16s est disponible en précommande à 1299 euros dans sa plus petite configuration et le MateBook D16 à 999 euros. Les deux ordinateurs viennent livrés chacun avec un bel écran et un an de garantie offerte. Qui dit mieux ?

Huawei MateBook 16s : un PC pensé pour les créatifs nomades

Avec son grand écran, le Huawei MateBook 16s est parfait pour tous ceux qui travaillent l’image (animée ou non). Que vous soyez photographe, graphiste ou encore vidéaste, le MateBook 16s propose d’abord une bonne dalle IPS de 16 pouces, tactile et occupant pas moins de 90 % de la face avant de l’ordinateur.

Si la colorimétrie de votre écran est par ailleurs un élément important dans votre utilisation d’un PC, le Huawei MateBook 16s propose une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique sRGB ainsi qu’une luminosité maximale à 300 nits, pour pouvoir modifier précisément vos images. Fort d’une palette de 1,07 milliard de couleurs, le Huawei MateBook 16s permettra de profiter de couleurs justes et d’une belle précision dans les nuances de couleurs.

Au-delà du confort visuel que procure un écran de cette taille, le Huawei MateBook 16s sait aussi se faire discret dans ses dimensions avec une épaisseur de 17,8 mm et un poids tout juste sous les 2 kg.

Pour ceux qui travaillent depuis chez eux, ou depuis leur lieu de villégiature, Huawei a tout prévu sur son Huawei MateBook 16s : caméra IA pour les visioconférences qui, en plus d’offrir le choix de votre propre image de fond, permet également un suivi précis de vos mouvements pour vous placer systématiquement au centre de l’image.

Côté configuration, le géant chinois a bien fait les choses puisqu’il propose un processeur Intel de 12e génération, petit et puissant, y compris pour les tâches très gourmandes comme la retouche vidéo.

Il est épaulé par une carte graphique Intel Iris Xe Graphics qui assure une gestion intelligente des tâches bureautiques, promet une expérience jeu vidéo optimisée et offre, grâce à son IA, la possibilité aux monteurs et aux photographes de retoucher efficacement leurs productions sans saturer la mémoire, ou faire chauffer leur machine.

Cet ordinateur portable puissant dispose en outre de 12 Go de RAM et de 500 Go à 1 To de mémoire vive. De quoi à la fois stocker une quantité substantielle de fichiers.

Côté connectique enfin, le Huawei MateBook 16s est bien doté puisqu’il propose un port USB-A de 3e génération, deux ports USB-C, un port HDMI et bien sûr une prise jack 3,5 mm. Si votre casque est sans-fil, sachez que l’ordinateur est équipé du Bluetooth 5.2.

En somme, le Huawei MateBook 16s est un outil complet pensé pour les créatifs, mais il conviendra également très bien à des profils plus bureautiques. Bonus : sa configuration musclée et la présence de sa carte graphique signée Intel, assurent aussi de belles performances pour les gamers raisonnables.

Jusqu’au 13 juillet, Huawei vous propose de profiter d’une offre exclusive : pour toute précommande d’un MateBook 16s i7 16Go+1To (Intel Evo), l’écran incurvé HUAWEI MateView GT 27 pouces et 1 an de garantie sont offerts et il ne vous en coûtera que 1 699,99 euros. Si vous choisissez la version 512 Go, le prix de cette excellente machine chute à 1 299 euros.

Huawei MateBook D16 : le parfait rapport qualité-prix à moins de 1000 euros

Un peu plus léger que son cousin avec seulement 1,7 kg, le Huawei MateBook D16 est un outil polyvalent pensé pour le télétravail. Il bénéficie d’un châssis pensé pour les travailleurs nomades, notamment avec un clavier fin et confortable possédant des touches de seulement 1,5 mm d’épaisseur. Petit plus : la présence d’un pad numérique pour un plus grand confort d’utilisation.

Le Huawei MateBook D16 dispose également, comme le Huawei MateBook 16s d’un très bel écran de 16,1 pouces avec une couverture de la face avant de 90 %. Il est par ailleurs certifié TÜV Rheinland pour sa gestion de la lumière bleue. Un atout qui vous permet de reposer vos yeux pendant les longues journées de travail. Côté colorimétrie, il assure une couverture de 100 % de l’espace sRGB. De quoi profiter d’images aux couleurs justes et bien saturées.

Si vous avez besoin d’une connexion solide et constante pour travailler en paix, le Huawei MateBook D16 est équipé du système Huawei Metaline Antenna qui permet une meilleure captation du signal Wi-Fi. Selon le constructeur, ce système permet une amplification du signal 56 % supérieure à ce que l’on peut trouver habituellement sur un ordinateur portable classique. Un véritable atout lorsque l’on travaille dans des environnements ou le signal Wi-Fi se révèle fluctuant.

Autre point fort de ce Huawei MateBook D16 : sa connectivité. Il dispose de deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.0 et une prise Jack pour brancher votre casque filaire en cas de besoin.

Sa configuration est enfin l’une des plus intéressantes à l’heure actuelle sous la barre des 1000 euros. Pour un prix à 3 chiffres, le MateBook D16 est équipé d’un très bon processeur Intel Core i7 de 12e génération, d’une carte graphique Intel Iris Xe, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. De quoi profiter de la puissance d’une excellente machine couplée à un espace de stockage plus que conséquent. Bon à savoir, l’espace de stockage est extensible jusqu’à 2 To.

En ce moment, le Huawei MateBook D16 bénéficie d’une offre de précommande des plus intéressantes. Pour seulement 999 euros, vous pourrez vous offrir l’ordinateur, mais vous obtiendrez aussi l’écran HUAWEI AD 80, 60 Hz ainsi qu’un an de garantie offert. De quoi partir en vacances bien équipé, le tout à prix contenu.