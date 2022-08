Les Chromebooks sont l’un des meilleurs choix pour les étudiants : voici pourquoi

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable performant, fluide et capable de tenir toute une journée en autonomie pour votre rentrée, le tout à un tarif contenu, n'hésitez plus. C'est un Chromebook qu'il vous faut. Et bonne nouvelle, il y en a un pour chaque profil et tous vos besoins.

Lorsque l’on est étudiant, il n’y a pas photo : l’ordinateur le plus léger, le plus fluide, et avec une autonomie véritablement capable de tenir toute une journée de travail l’emporte sur le reste. Les prises se font rares dans les amphithéâtres, et rien ne dit que l’on puisse y accéder. Et y a-t-il acte plus triste que de devoir passer ses pauses collées à une prise en attendant un cours prochain ?

Si les produits répondant à ces caractéristiques étaient vendus extrêmement cher par le passé, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Désormais, il y a les Chromebooks ! Les ordinateurs propulsés par Chrome OS ont bien des avantages pour les étudiants, et ne réclament pas de casser votre tirelire pour devenir vôtres.

Pourquoi choisir un Chromebook lorsqu’on est étudiant ?

Les ordinateurs portables Chromebooks, sous l’égide de Google et propulsés par Chrome OS, ont plus d’un avantage pour eux. Ils sont d’ailleurs particulièrement intéressants pour les étudiants. Tout d’abord, sachez qu’ils sont tous soigneusement pensés pour remplir les mêmes fonctions : ils doivent être super légers, ultra-rapides aussi bien au démarrage que pendant l’exécution d’une tâche, mais ils doivent également tenir une journée complète de travail sans nécessiter de les charger.

Autre gros avantage non négligeable : les Chromebooks étant tous gérés par Google, cela veut dire qu’ils reçoivent sur huit ans toutes les mises à jour possibles du système. Ils sont donc constamment sécurisés, constamment optimisés pour la moindre application, et ne vous abandonneront pas de si tôt. Un Chromebook, c’est un ordinateur portable durable qui restera aussi rapide et puissant qu’au premier jour où vous l’avez acheté, tout en gagnant de nouvelles fonctionnalités ! Côté stockage, Drive assure à vos fichiers de ne jamais se perdre, et d’être facilement partagés avec vos amis en quelques clics seulement.

Peu importe que vous investissiez beaucoup ou que vous fassiez attention à vos dépenses, votre Chromebook vous suivra sur tout votre parcours académique… Et même au-delà ! En plus, tout est sauvegardé sur votre compte Google. S’il arrive quelque chose à votre ordinateur, vous ne perdrez aucune de vos données. Vous n’aurez qu’à vous reconnecter à votre compte Gmail depuis n’importe quel appareil connecté à internet pour retrouver votre session comme si vous ne l’aviez jamais quittée !

Quelles applications sont disponibles sur Chromebook ?

À leur sortie, les Chromebooks étaient un peu trop en avance sur leur temps. Ils misaient sur des applications web qui n’étaient pas encore présentes sur le marché. Mais de nos jours, ils ont toute leur place dans chaque foyer. Si vous êtes un grand utilisateur des applications de la suite Office, comme Word, Excel ou encore Powerpoint, vous pourrez bien sûr les retrouver sur votre Chromebook grâce à Microsoft Office 365. Et si vous utilisez déjà Docs et toutes les applications de l’univers Drive, vous serez déjà en terrain conquis avec toujours les mêmes fonctionnalités surpuissantes intégrées !

Ça ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, même des éditeurs photo puissants comme Photopea sont compatibles Chromebook. Vous pouvez même jouer sur votre appareil Chrome OS grâce à des services comme Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass Ultimate.

Et si vous n’avez pas Internet, pas de panique. Chrome OS vous permet d’installer des applications Android et Linux à loisir. Vous pourrez ainsi télécharger au préalable vos vidéos Netflix sur votre ordinateur portable, comme sur une tablette, et le prendre avec vous dans le train facilement. Les Chromebooks sont plus versatiles que l’on ne le croit !

Les meilleures offres Chromebook du moment

Les Chromebooks, il y en a pour tous les goûts, dans tous les formats, et pour toutes les bourses. Voici une petite sélection des meilleurs appareils du moment.

Lenovo Duet

Vous pensiez que les ordinateurs à clavier aimanté, c’était pour les riches ? Le Lenovo Duet vous permet de profiter d’un ordinateur complet de 10,1 pouces avec un très bon écran et une puce Helios P60T dans un format transportable… pour 299,99 euros. Sans même avoir à acheter un clavier en supplément !

Acer Spin 513

L’Acer Spin 513 est l’un des Chromebooks les plus populaires… et à raison. Son format 13,3 pouces transformable le rend particulièrement polyvalent pour qui veut pouvoir travailler et se divertir sur le même ordinateur. À 299 euros, il ne décevra jamais personne.

Asus Chromebook Flip C433 en pack

L’Asus Chromebook Flip C433 a du style à revendre avec son design très rectangulaire qui ne l’empêche pas d’intégrer un grand écran 14,2 pouces. Il est disponible en pack avec une souris et une sacoche pour 399 euros.

Lenovo Duet 5

Le Lenovo Duet vous séduit, mais pas son format 10 pouces ? Lenovo a décidé de créer le Duet 5 qui utilise cette fois-ci un écran 13,3 pouces tout aussi excellent. Il en profite même pour gagner en puissance avec la puce Snapdragon SC7180 ! Il est vendu 699 euros.

HP x360 14

Du genre créatif ? Le HP x360 14 va vous parler avec son large écran 14 pouces transformable, ses 128 Go de stockage et sa compatibilité poussée avec les stylets. Ça tombe bien : ce pack l’intègre avec une sacoche en supplément pour 699 euros.

Asus Chromebook Flip CX5

Si vous ne voulez rien vous refuser, c’est sur ce Flip CX5 que vous devez vous tourner. La Rolls-Royce des Chromebooks avec son écran 15,6 pouces, son Intel Core i5 1135G7, 16 Go de RAM et un châssis en métal. Il n’a rien à envier aux ordinateurs haut de gamme, et lui n’est vendu qu’à 1099 euros.