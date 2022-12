Apple : deux Mac aux noms bizarres repérés via Steam

Deux Mac ont été aperçus sur la base de données de Steam. Leurs noms sont étranges... mais pas tout à fait inconnus au bataillon pour autant.

Chaque mois depuis des années, Steam partage sa traditionnelle enquête sur le matériel et les logiciels employés par ses utilisateurs. Réalisée à partir des données que les joueurs ont accepté de partager, cette enquête permet d’avoir un assez bon aperçu des configurations matérielles les plus courantes pour jouer sur PC… et parfois de découvrir, plus ou moins par hasard, des machines ou composants n’ayant pas encore été annoncés.

C’est le cas avec l’enquête Steam de novembre, tout du moins après avoir appliqué le filtre « Mac Only ». Parmi les Mac listés par Steam pour cette période apparaissent les derniers MacBook Pro et MacBook Air, mais aussi deux modèles assez mystérieux, situés en bas de classement. Désignés en tant que « Mac14,6 » et « Mac15,4 », ces deux machines sont listées avec 0 % d’utilisateurs, ce qui laisse entendre qu’Apple serait simplement en train de les tester en interne sur la plateforme de Valve.

S’agirait-il des nouveaux MacBook Pro ?

Comme le souligne MacRumors, l’une de ces deux références n’est pas tout à fait inconnue au bataillon — et c’est d’ailleurs ce qui fait tout l’intérêt de la retrouver sur l’enquête Steam. Le « Mac14,6 » avait en effet déjà fait parler de lui il y a quelques mois via deux benchmarks distincts (ici et là) réalisés sur GeekBench 5.

On y découvrait alors un produit sous processeur M2 Max, une puce attendue sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, prévus au départ en cette fin d’année 2022 mais qu’Apple semble finalement avoir repoussé à 2023.

Pour rappel, les MacBook Pro 14 et 16 millésime 2023 devraient pouvoir compter, au choix, sur des puces Apple Silicon M2 Pro et M2 Max — versions nettement plus musclées des processeurs M2 « classiques », introduits pour leur part en juin sur les derniers MacBook Air et MacBook Pro 13.

