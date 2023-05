Des Chromebooks à partir de 249 euros : voici les offres French Days de Boulanger

Ne reportez plus l'achat de votre nouvel ordinateur portable faute de budget. Durant les French Days, Boulanger propose toute une série de Chromebooks à moins de 450 euros. Classiques, hybrides ou ultra-compacts, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins.

Formats originaux, rapidité d’exécution, autonomie généreuse… Les ordinateurs portables Chromebook offrent de nombreux avantages et à des tarifs attractifs.

En dépit de leurs atouts, les Chromebook demeurent encore peu connus du grand public. Pour y remédier, Boulanger les met à l’honneur à l’occasion des French Days et propose de belles références à moins de 450 euros. Voici notre sélection des meilleures offres à saisir avant le 10 mai :

Chromebook : encore trop d’idées reçues

Contrairement aux idées reçues, les Chromebooks sont des machines très polyvalentes qui offrent de nombreuses possibilités aux utilisateurs.

Équipées de ChromeOS, le système d’exploitation de Google, ces machines disposent d’une interface très proche de celle d’Android. Cette simplicité d’utilisation n’est toutefois pas synonyme de compromis. Par exemple, ces machines profitent d’une large autonomie grâce à un système d’exploitation peu gourmand en ressources.

Sur un Chromebook, vous pouvez installer une grande quantité d’applications, disponibles aussi bien sur le Google Play Store que sur le site internet des éditeurs. On y trouve logiquement toutes les plateformes de streaming audio et vidéo (Spotify et Netflix en tête), ainsi que toutes les applications que vous avez l’habitude d’utiliser sur votre smartphone. Un Chromebook fonctionne ainsi très bien comme prolongement de votre terminal mobile.

Quid des logiciels professionnels dont vous avez besoin pour travailler ? La firme de Mountain View a tout prévu pour que la transition vers les Chromebooks soit la plus naturelle possible. Les Chromebooks sont ainsi compatibles avec la célèbre suite MS Office (via les applications web), ainsi qu’avec des outils professionnels comme Adobe Photoshop.

Côté gaming, les Chromebooks ont aussi des arguments à faire valoir. Même s’ils n’intègrent pas de puissante carte graphique, ChromeOS est ainsi compatible avec des services de cloud gaming comme Nvidia GeForce Now ou le Xbox Cloud inclus dans le Game Pass.

Les meilleures offres Chromebook du moment chez Boulanger

Le HP Chromebook 14 est à 399 euros

Compact et léger avec son écran tactile de 14 pouces et son poids plume de 1,5 kg, le HP Chromebook 14 est une bonne option pour les étudiants. Ce modèle peut les accompagner partout, tout au long d’une journée de cours par exemple, grâce à une belle autonomie de 11 heures.

HP l’a doté d’une fiche technique suffisamment solide pour assurer une efficacité en toutes circonstances. Celui-ci abrite sous son châssis un processeur Intel Core i3 1115G4 cadencé à 4,1 GHz et épaulé par 8 Go de RAM DDR4, ainsi qu’un SSD de 128 Go en PCi-Express.

En matière de connectique, l’essentiel y est : 2 ports USB 2.0, 2 ports USB-C, 1 port HDMI, 1 prise casque/micro et même un lecteur de carte SD. On retrouve également une compatibilité Wi-Fi 6.

Jusqu’au 9 mai, à l’occasion des French Days, vous pouvez obtenir le HP Chromebook 14 pour seulement 399 euros chez Boulanger. Le pack contient une housse de protection, ainsi qu’une enceinte connectée Google Nest Audio d’une valeur de 79 euros.

L’Asus Flip 15 CM5500 est à 449 euros

Pourquoi choisir entre la praticité d’une tablette et le confort d’un ordinateur lorsqu’on peut avoir les deux ? L’Asus Flip 15 passe en un clin d’œil d’un format à l’autre à l’aide de son écran tactile FHD+ de 15,6 pouces capable de pivoter à 360 degrés.

À chaque activité sa position idéale :

le mode tente est parfait pour regarder des vidéos ;

le mode tablette s’avère pratique pour dessiner, jouer à l’aide des commandes tactiles, ou encore parcourir le fil d’actualités de vos réseaux sociaux ;

le mode ordinateur est à privilégier pour la productivité et plus largement pour toutes les activités nécessitant un clavier et une souris.

En termes de configuration, Asus a choisi d’aller à l’essentiel pour son Flip 15. Ce Chromebook est propulsé par un processeur AMD Ryzen 3 3250C cadencé à 3,5 GHz et par 8 Go de RAM DDR4. Une telle combinaison lui permet de conserver une bonne autonomie de 10 heures avec une charge complète.

Côté connectique, les ports principaux y sont représentés : 1 USB 3.2 Gen 2, 2 USB-C, 1 HDMI, 1 lecteur de carte microSD et 1 prise casque/micro.

Enfin, pour le stockage, vous disposez de 128 Go en SSD (PCi-Express), un espace somme toute suffisant au regard de la légèreté de ChromeOS et de la plupart des applications. C’est là l’un des avantages majeurs des Chromebook.

Durant les French Days, l’Asus Flip 15 est vendu au prix attractif de 449 euros chez Boulanger avec sa pochette de protection et sa souris sans-fil.

Le Chromebook Lenovo Duet 10.1 est à 249 euros

Lenovo propose toute une gamme de Chromebook hybrides à petit prix : les Duet. À partir de 249 euros, vous pouvez ainsi obtenir un modèle 2 -en-1 qui se transforme en tablette ou en ordinateur en un tournemain grâce à son clavier détachable.

Le Lenovo Duet flanqué d’un écran tactile FHD de 10,1 pouces en est un bel exemple. Vous pouvez l’emmener partout avec vous, sachant qu’en plus d’être compact, il est aussi très léger. Il ne pèse que 450 grammes. Et comme tout Chromebook, ce modèle se targue d’avoir une belle autonomie de 10 heures.

En matière de configuration, bien qu’il tourne sous ChromeOS, le Lenovo Duet 10.1 se rapproche davantage d’une tablette avec sa puce MediaTek P60T et ses 4 Go de RAM.

Ce Chromebook est toutefois largement suffisant pour ceux qui se contentent de naviguer sur internet, de regarder quelques vidéos en streaming et de faire de la bureautique légère. C’est également un excellent choix pour ceux qui sont déjà équipés d’un ordinateur à domicile et qui hésitent à s’offrir une tablette pour leurs déplacements. Ce Chromebook a d’ailleurs obtenu la très bonne note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Très abordable, le Lenovo Duet 10.1 avec ses 128 Go de stockage, est actuellement disponible à 249 euros chez Boulanger.