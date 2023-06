Ce PC Asus en promotion est 100 % capable pour Street Fighter 6, Diablo IV ou Starfield

Besoin d’un PC pour accueillir la pléthore de jeux qui s’annoncent sur la seconde moitié de 2023 ? Le TUF Gaming F17 de chez Asus à de sérieux arguments en sa faveur, entre bonnes performances et prix attractif.

Dire que 2023 est une grande année en matière de jeu vidéo serait un doux euphémisme. Entre sorties attendues de pied ferme par les fans (Zelda Tears of the Kingdom, Returnal PC) et jolies surprises (Hi-Fi Rush), le début d’année à lui seul aurait pu suffire à contenter le joueur moyen. Mais c’était sans compter sur les six prochains mois et leur avalanche de sorties toutes plus alléchantes les unes que les autres. Entre les retours de Street Fighter, Diablo, Baldur’s Gate 3 ou la sortie d’une toute nouvelle licence signée Bethesda avec Starfield, il y aura fort à faire.

Des titres très attendus, qui s’annoncent certes grandioses, mais aussi plutôt gourmands côté matériel. Surtout lorsque l’on aime jouer sur PC. Le temps est donc peut-être venu de mettre à jour à votre configuration matérielle en conséquence avec une machine capable d’accueillir dignement ces titres. Une machine comme le Asus TUF Gaming F17, un PC portable équipé d’une GeForce RTX 4060 proposée en promotion à 1 599,99 euros actuellement.

Asus TUF Gaming F17 : un portable solide pour jouer en 1080p

Avec son TUF Gaming F17, Asus vous fait une promesse simple : proposer un PC portable performant, capable de faire tourner dans les meilleures conditions les jeux récents, le tout à un tarif somme toute raisonnable. Pour atteindre cet objectif, le constructeur a fait un choix simple : celui du 1080p. Cette définition, la plus répandue parmi les joueurs à en croire les statistiques récoltées par Steam offre en effet un excellent compromis entre fluidité et qualité.

Côté matériel, ce TUF Gaming 17 embarque donc une configuration qui s’articule autour du duo constitué par un Core i7 12700H et d’une GeForce RTX 4060 (8 Go). 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go viennent compléter le cœur du système et fournir une base solide capable de surmonter la plupart des défis. Le constructeur a aussi particulièrement travaillé le système de refroidissement de sa machine pour éviter la surchauffe et donc, les pertes de puissances.

L’affichage est assuré par une dalle FHD de 17 pouces dotée d’un joli taux de rafraîchissement à 144 Hz. Pour ne rien gâcher, elle dispose de l’Adaptive Sync, une fonctionnalité qui permet de réduire lag, saccades et effets de déchirement (tearing) en jeu. Un clavier rétroéclairé équipé d’un pavé alphanumérique, un trackpad XXL, une webcam ainsi qu’un jeu de connectique très complet (HDMI 2.0, RJ45, USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Thunderbolt) viennent compléter l’ensemble.

GeForce RTX 4060 : profitez de vos jeux sous leur meilleur jour

Si ce TUF Gaming F17 est capable de proposer d’excellentes performances en jeu, c’est en grande partie parce qu’il est équipé d’une GeForce RTX 4060. Les cartes graphiques Nvidia de dernière génération bénéficient en effet d’une architecture tournée vers la performance grâce aux cœurs Tensor de quatrième génération. Elles disposent aussi de deux fonctionnalités qui leur permettent de se hisser au-dessus de la mêlée :

le Ray Tracing : grâce à ses cœurs RT de troisième génération, la GeForce RTX 4060 est capable de simuler le comportement de la lumière dans le monde réel en jeu de manière à obtenir des éclairages, des effets de lumières et de reflets réalistes ;

grâce à ses cœurs RT de troisième génération, la GeForce RTX 4060 est capable de simuler le comportement de la lumière dans le monde réel en jeu de manière à obtenir des éclairages, des effets de lumières et de reflets réalistes ; le DLSS 3 : grâce aux avancées dans le domaine de l’IA, la GeForce RTX 4060 est capable d’améliorer grandement les performances en jeu. De quoi obtenir des jeux plus beaux, beaucoup plus fluides, avec une meilleure résolution, sans pour autant que cela ne vous « coûte » plus de ressources.

Les GeForce RTX de série 40 bénéficient aussi pleinement de l’écosystème Nvidia, qui permettent d’optimiser et d’améliorer l’expérience en jeu, mais aussi, hors du jeu. De Reflex (qui permet de faire baisser la latence système) à Studio (dédiées aux logiciels de création graphique) en passant par Broadcast (pour le streaming), vous bénéficierez de performances hors pair, quelle que soit votre activité.

Découvrez le pack Asus TUF Gaming F17 en promotion à 1 599,99 €

Actuellement en promotion avec une jolie ristourne de 11 % qui fait tomber son prix à 1 599,99 euros au lieu de 1 799,99 euros, le Asus TUF Gaming F17 est vendu dans un pack à destination des gamers. En plus du PC (bien évidemment), ce dernier comprend aussi une souris TUF M5 et un sac à dos aux couleurs du constructeur.

Cerise sur le gâteau, cette offre comprend aussi un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass. Pour rappel, ce service permet d’accéder à une vaste bibliothèque de jeu qui s’enrichit en permanence avec des titres récents. Mieux, certains d’entre eux sont même disponibles le jour de leur sortie. C’est par exemple le cas de Starfield, la nouvelle licence signée Bethesda, attendue pour le mois de septembre prochain. Et le mieux dans tout ça, c’est que vous pouvez activer ces trois mois offerts quand vous le souhaitez…