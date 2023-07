Ces PC Nvidia Studio en solde permettent aussi bien de travailler que de jouer à Diablo IV

Pourquoi choisir un PC pour jouer et un autre pour travailler quand certains peuvent faire les deux ? C'est la promesse des modèles Nvidia Studio qui sont en promotion lors des soldes d'été Rue du Commerce.

Vous connaissez très certainement les cartes graphiques Nvidia pour ce qu’elles sont capables d’offrir aux gamers. Mais savez-vous que le constructeur américain conçoit également ses GPU pour les métiers de la création ? Pour reconnaître les PC portables compatibles, cherchez le logo Nvidia Studio sur la page ou le châssis de l’appareil.

À l’occasion des soldes d’été, Rue du Commerce affiche des prix barrés sur plusieurs laptops Nvidia Studio, avec des réductions pouvant atteindre les 600 euros. De quoi déjà préparer sa rentrée sans se ruiner.

Les offres en bref :

Nvidia Studio : une carte graphique pour les créatifs

La puissance des cartes graphiques Nvidia ne sert pas seulement à faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands du moment. Avec les bons pilotes, ceux de Nvidia Studio, ces GPU peuvent aussi grandement améliorer votre productivité si vous avez l’habitude de travailler sur des logiciels de création. C’est ce que l’on appelle l’accélération GPU.

Pour aller plus loin

Comment Nvidia a rendu ses cartes graphiques plus performantes pour vos créations

Plus concrètement, les PC portables Nvidia Studio offrent des temps de rendu et d’encodage bien plus réduits que la concurrence. Au total, on compte plus de 150 applications compatibles avec les pilotes Nvidia Studio : la suite Adobe, Premiere Pro, Blender, OBS Studio et bien d’autres.

Nvidia Studio, ce n’est pas que des pilotes. C’est aussi un cahier des charges établi par Nvidia qui impose des normes exigeantes aux constructeurs de PC. Ainsi, tous les PC Nvidia Studio affichent systématiquement des caractéristiques haut de gamme. De quoi garantir un bel écrin pour profiter des meilleures cartes graphiques.

Enfin, un seul clic sur l’application GeForce Experience vous permet de basculer sur les pilotes Nvidia dédiés au gaming. De quoi se défouler sur Diablo IV après une longue journée de travail.

Le Asus Vivobook Pro 14 OLED à 1 299 euros

Si vous êtes à la recherche d’un puissant PC portable pour travailler avec des logiciels gourmands sans sacrifier toutes vos économies, le Vivobook Pro 14 OLED d’Asus est un excellent choix. Et ce en partie grâce à un excellent écran. Ici, Asus a fait le choix d’une dalle OLED de 14 pouces avec une définition 2,8 K. Par sa densité de pixels, ses contrastes infinis ou encore ses couleurs vives, cet écran est une superbe interface pour travailler dans de bonnes conditions.

Et ce n’est pas le reste de la fiche technique qui va freiner votre productivité. Le Asus Vivobook Pro 14 embarque une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, un processeur AMD Ryzen 9 5800HX, 16 Go de RAM, et un SSD de 1 To. Le tout dans un châssis compact pour un poids total de 1,45 kilo. En bref, il s’agit d’une machine puissante, facilement transportable et particulièrement adaptée aux étudiants qui recherchent un support de travail efficace.

Pendant les soldes d’été de Rue du Commerce, le Asus Vivobook Pro 14 OLED profite d’une baisse de prix de 200 euros. Son nouveau tarif est alors fixé à 1 299 euros.

Le Asus Vivobook Pro 16X OLED à 1 799 euros

Vous ne voyez pas double, le Asus Vivobook Pro 16X OLED ressemble beaucoup au modèle précédent. La différence principale réside au niveau de l’écran. Celui-ci est plus grand, puisqu’il mesure 16 pouces, et affiche également une meilleure définition, la 4K. Reste qu’il s’agit toujours d’une dalle OLED d’excellente facture, et très agréable à l’œil.

À l’intérieur, le Asus Vivobook Pro 16X fait confiance à Intel, avec un processeur Core i7 de 12ᵉ génération. Pour le reste, on retrouve une configuration semblable au modèle de 14 pouces, avec une carte graphique Nvidia GeForce 3050 Ti, cette fois dans sa version Max-Q. Il s’agit en fait d’une optimisation du GPU destinée à offrir les meilleures performances avec une consommation et un bruit maitrisés.

Si le Asus Vivobook Pro 16X est un ordinateur portable de grande taille avec son écran de 16 pouces, il reste relativement léger. Sur la balance, son poids n’excède pas les 2 kilos.

Le Asus Vivobook Pro 16X OLED subit lui aussi une baisse de prix à l’occasion des soldes Rue du Commerce. Grâce à une remise de 10 %, son tarif est de 1 799 euros.

Le MSI Stealth 17 Studio à 2 399 euros

« Rien que le meilleur » est une bonne phrase pour résumer la fiche technique du MSI Stealth 17 Studio. En effet, il embarque parmi les meilleurs composants que l’on puisse actuellement trouver sur le marché. La carte graphique ? Une Nvidia GeForce RTX 4060. Le processeur ? Un Intel Core i7 de 13e génération. Le tout est accompagné par 32 Go de mémoire vive et un stockage SSD de 1 To.

Cette exigence, on la retrouve aussi du côté de l’affichage. MSI a équipé son Stealth 17 Studio d’une grande dalle de 17 pouces Full HD avec un taux de rafraichissement de 240 Hz. Rares sont les PC portables à profiter d’un écran aussi fluide.

Enfin, côté design, on retrouve tout le savoir-faire de MSI en la matière. À l’intérieur du PC se trouve 2 ventilateurs et 7 caloducs destinés à maximiser les performances de la machine en limitant la chaleur. Évidemment, MSI oblige, le clavier profite d’un éclairage RGB que vous pouvez synchroniser avec l’application de SteelSeries.

D’ordinaire affiché à 2 999 euros, le MSI Stealth 17 Studio profite d’une grande baisse de prix de 600 euros. Son nouveau tarif est de 2 399 euros pendant les soldes d’été Rue du Commerce.