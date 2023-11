Un PC gaming sous Linux ? C’est possible, la preuve avec ce laptop 100 % AMD

Tuxedo Sirius 16, c'est le nom d'une petite curiosité sur le marché des PC portables gaming. Armé d'un Ryzen 7 de dernière génération et d'une Radeon RX 7600M XT, l'appareil est le premier modèle du marché à être animé par Linux... et à avoir été intégralement motorisé par des composants AMD.

Tuxedo OS. Ça ne vous dit rien ? C’est normal. Il s’agit en réalité d’une version légèrement remaniée d’Ubuntu (l’une des nombreuses distributions Linux) développée par Tuxedo Computers pour son Tuxedo Sirius 16 : le premier PC portable gaming animé par Linux (du moins depuis très longtemps) et motorisé entièrement par AMD.

Attendu le 8 décembre sur le marché, l’appareil sera distribué aussi bien outre-Atlantique qu’en Europe par Tuxedo, qui livre à l’international, précise Tom’s Hardware. Quant aux tarifs de l’appareil, disons qu’ils paraissent à première vue raisonnables, avec un prix de départ fixé à 1699 euros. Il faudra toutefois se contenter de la version la plus basique de l’engin, équipée simplement de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go.

Un gamer 100 % AMD voué aux mordus de Linux

Bien qu’il devra fatalement compter sur les capacités (encore modestes) de Linux sur le terrain du gaming, le Sirius 16 est quoi qu’il en soit armé de composants AMD de dernière génération. À son bord, on retrouve un Ryzen 7 7740HS (8 cœurs / 16 threads cadencés à un maximum de 5,1 GHz, 16 Mo de cache L3 et un TDP pouvant être configuré de 35 à 54 W). Gravé en 4 nm par TSMC, ce processeur « Phoenix » est basé sur l’architecture Zen 4 et s’avère présentement couplé à une Radeon RX 7600M XT.

Avec cette configuration milieu de gamme, le Sirius 16 devrait être en mesure d’animer la plupart des jeux AAA en 1080p sans trop de difficulté… du moins ceux fonctionnant sous Linux, ce qui réduit malheureusement encore le champ des candidats. L’appareil peut par ailleurs compter sur un maximum de 96 Go de mémoire vive en DDR5 à 5600 MHz et se doter au maximum de deux SSD M.2 (2280) de 4 To pour un total de 8 To embarqués. Notons qu’en la matière, Tuxedo laisse le choix entre un Samsung 990 Pro ou un Crucial P3 Plus.

Pour le reste, le Tuxedo Sirius 16 est doté d’un écran QHD (2560 x 1440 pixels) de 16 pouces, 165 Hz et 100 % sRGB. Son châssis en aluminium ne dépasse pas les 2,2 cm d’épaisseur pour 2,3 kg et abrite une batterie de 80 Wh (plutôt dans la moyenne basse pour un PC portable gaming de 16 pouces). Mentionnons enfin, en vrac, la présence d’une prise en charge de l’alimentation par USB-C, de ports USB 4, d’une sortie HDMI 2.1, d’une webcam Full HD, ou encore d’une connectivité Wi-Fi 6E.