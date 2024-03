Il faut faire le ménage dans les normes USB-C : voici des logos pour s’y retrouver dans la jungle des protocoles

Face à la complexité grandissante de l'USB-C, l'USB Implementers Forum (USB IF) a décidé de prendre les choses en main. L'organisme en charge de la régulation des normes USB a créé des logos plus explicites pour aider les consommateurs à s'y retrouver dans la jungle des normes et des protocoles.

Avec l’avènement de l’USB-C, nous avons assisté à une belle évolution dans le monde de la connectique. Fini le temps où l’on devait jongler entre différents types de câbles pour connecter nos appareils. Désormais, un seul et unique type de connecteur suffit pour tout : recharge, transfert de données, vidéo, etc. Mais cette praticité apparente cache une réalité beaucoup plus complexe.

Une complexité et un manque de clarté

En effet, si l’USB-C a l’avantage d’être universel, il souffre d’un manque de clarté quant à ses capacités réelles. Lorsque l’on branche un appareil en USB-C, il est souvent difficile de savoir à quelle vitesse il se recharge, à quel débit les données sont transférées, ou encore si la vidéo est supportée et à quelle vitesse.

Cette complexité est due en partie à la multitude de normes et de protocoles supportés par l’USB-C, qui peuvent varier d’un appareil à l’autre.

L’USB Implementers Forum : vers une clarification des normes USB-C

Lors du Mobile World Congress, nous avons eu l’occasion de rencontrer l’USB Implementers Forum (USB IF) à l’événement Pepcom, l’organisme en charge de définir et de standardiser l’USB. Conscient des problèmes de clarté liés à l’USB-C, l’USB IF a pour objectif de rendre les normes plus compréhensibles pour les utilisateurs.

Pour ce faire, l’organisme souhaite mettre en place des logos plus explicites, permettant de comprendre en un coup d’œil les capacités d’un connecteur ou d’un câble USB-C.

Par exemple, le débit le plus élevé actuellement supporté par l’USB-C est de 80 Gbps (USB4), une information qui pourrait être clairement indiquée sur les produits grâce à ces nouveaux logos.

Une campagne publicitaire mondiale pour les câbles certifiés

L’USB IF prévoit également de lancer une campagne publicitaire mondiale pour promouvoir les câbles certifiés et encourager ainsi les fabricants à faire certifier leurs produits. L’organisme espère que les consommateurs seront plus attentifs à ces logos de certification, qui garantissent le respect des normes USB-C et une meilleure compatibilité entre les appareils.

Cependant, l’USB IF ne peut pas obliger les fabricants à soumettre leurs produits à une certification. C’est pourquoi l’organisme compte sur la vigilance des consommateurs et sur l’action des régulateurs pour inciter les fabricants à adopter ces normes plus claires.

L’Union européenne : une alliée potentielle, mais redoutée

L’Union européenne pourrait donner un coup de pouce à l’USB IF avec cette nouvelle clarification, pourtant l’USB-IF s’était opposé à l’unification forcée de l’USB-C par l’UE.

L’organisme craint que cela ne freine le développement technique de l’USB, en imposant des contraintes trop strictes aux fabricants.

