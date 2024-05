Dell fait le ménage dans ses entrepôts et déstocke ses moniteurs et PC portables

Dell vient juste de lancer ses ventes flash de printemps. L’occasion, pour le constructeur, de vider son catalogue de références équipé CPU et GPU de la génération précédente, et pour vous, de récupérer du matériel récent à des prix extrêmement intéressants.

Envie, ou besoin, de renouveler votre matériel informatique ? Dell à ce qu’il faut. Pour quelques jours encore, le constructeur déstocke de nombreux produits de sa boutique officielle avec des réductions pouvant aller jusqu’à 20 %. Portables gamers ou bureautique avec des processeurs de 12 ou 13e génération, écrans gamer ou accessoires : tout y passe. Preuve en est avec l’excellent Alienware 34, un écran QD-OLED incurvé qui pass de 1 079,01 euros à 862,92 euros.

Alienware 34 : un affichage QD-OLED à moins de 900 euros, ça ne se refuse pas

Un bon setup de jeu n’est pas grand-chose sans un bon écran. Et de ce côté-là, Dell propose quelques belles références. Le Alienware 34 est de ceux-là. Ce moniteur incurvé possède en effet toutes les caractéristiques du moniteur de jeu parfait, à commencer par sa dalle QD-OLED qui propose un affichage parmi les meilleurs qui soit actuellement sur le marché.

Côté fiche technique, difficile de prendre en défaut les choix effectués par Dell : définition WQHD (3440 par 1440 pixels), taux de rafraîchissement à 165 Hz, temps de réponse gris à gris de 0,1 ms, luminosité de 1 000 cd/m2, Delta E inférieur à 2, diagonale de 34 pouces et compatibilité AMD FreeSync… N’en jetez plus. Un port HDMI, deux ports DisplayPort 1.4 et la bagatelle de 4 ports USB 3.2 viennent quant à eux assurer la partie connectique.

Grâce à une réduction de 209 euros, ce moniteur haut de gamme (noté 9/10 chez Frandroid) passe sous la barre des 900 euros avec un prix fixé à 869,62 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un écran un peu plus modeste, pour jouer en QHD par exemple, le Dell 27 est parfait pour vous. Cette dalle Fast IPS de 27 pouces possède en effet un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une compatibilité avec le FreeSync d’AMD, mais aussi le G-Sync de Nvidia et le VESA Adaptive Sync.

Dell a aussi pensé à la qualité d’affichage : avec une couverture à 99 % du gamut sRGB et la technologie VESA DisplayHDR 400, les couleurs sont précises et éclatantes en jeu. Le petit plus de cet écran ? Un port HDMI 2.2 qui en fait un excellent moniteur pour les consoles de jeu actuelles, qui pourront utiliser pleinement leurs fonctionnalités d’affichages comme le ALLM ou le VRR. Mais le mieux reste encore son prix, affiché en ce moment à 259,32 euros grâce à une ristourne de 19 %.

Inspiron ou XPS : le meilleur de la bureautique sans se ruiner

Vous cherchez un petit PC bureautique capable de vous accompagner au quotidien ? Le Dell Inspiron 14 constitue un excellent choix grâce à son format de 14 pouces aussi compact que robuste grâce à son châssis en aluminium. Sous le capot, on retrouve un Core i5-1335U accompagné par 8 Go de RAM et un SSD de 1 To. Une combinaison qui mise sur l’efficacité, et qui devrait vous permettre de gérer sans problème des tâches courantes.

Pensé pour le travail, ce laptop embarque ce qu’il faut en termes de ports (USB 3,2 Gen 1, Thunderbolt 4, HDMI), ainsi qu’une webcam 1080p avec double microphone et deux haut-parleurs 2,5 W compatibles Dolby Atmos. Habituellement proposé à 659,36 euros, le Dell Inspiron 14 bénéficie actuellement d’une réduction de 210 euros qui le fait passer à 449,36 euros.

Le Dell XPS 13 de son côté, se positionne un cran au-dessus de l’Inspiron 14 en matière de performances. Plus compact, et donc aisément transportable, il se démarque surtout par son écran, une dalle Infinity Edge FHD+ (1920 par 1200) qui offre une jolie surface de travail en dépit de sa diagonale de 13 pouces. Un Core i5-1230U, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go viennent compléter cette panoplie pour des performances tout à fait satisfaisantes.

À l’instar de l’Inspiron 14, ce XPS 13 dispose de toute la panoplie nécessaire pour en faire un excellent PC de travail (double port Thunderbolt4 USB-C avec DisplayPort et Power Delivery et webcam HD en tête). Ce PC est actuellement proposé à 699,36 euros sur le site de Dell.

G15 et G16 : des PC gamers qui en ont sous le capot

Côté gaming, Dell fait aussi très fort avec deux belles références en promotion durant les Spring Sales. Proposé à 1 099,50 euros au lieu de 1 349,50 euros, le G15 est une jolie machine de jeu, capable d’assurer des performances on ne peut plus satisfaisantes en 1080p. Elle peut en effet compter sur un duo constitué d’un Core i7-1365HX et d’une GeForce RTX 4060 ainsi que sur 512 Go de stockage en SSD.

L’affichage de son côté est assuré par un écran FHD 165 Hz de 15,6 pouces, compatible G-Sync, et qui dispose de la fonctionnalité ComfortView Plus qui permet de limiter la fatigue visuelle. Un port Ethernet, un port HDMI et tout un arsenal de ports USB viennent compléter l’ensemble.

Si vous cherchez un PC portable avec un peu plus de patate pour faire tourner les jeux les plus gourmands du moment, le Dell G16 à de sérieux arguments en sa faveur, à commencer par sa fiche technique. Core i9-13900HX, GeForce RTX 4070 8 Go, 32 Go de RAM en DDR5, stockage 1 To : difficile de faire la fine bouche.

D’autant plus que Dell a installé ici une dalle QHD+ au format 16:10 (2560 par 1600 pixels). Un écran qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement à 240 Hz, du G-SYNC+ et d’une jolie couverture du gamut DCI-P3 à 100 %. De quoi offrir un affichage fluide aux couleurs éclatantes en jeu comme ailleurs. Habituellement proposé à 1 899,50 euros, il est actuellement vendu 1 599,50 euros, soit une réduction de 300 euros.