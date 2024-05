L’ordinateur portable du futur selon GPD : deux écrans Oled empilés

GPD a décidé de bousculer les codes avec son dernier produit, le GPD Duo. Cet ordinateur portable possède deux écrans OLED de 13,3 pouces.

GPD, ce constructeur chinois méconnu du grand public, vient de frapper un grand coup pour se différencier. Pour le moment, GPD est surtout connu pour ses consoles rétrogaming et ses PC consoles à la Steam Deck.

Pour aller plus loin

GPD Win Max : le petit PC « console portable » aux grosses caractéristiques

Son dernier produit, le GPD Duo, est un ordinateur portable sous Windows qui sort de l’ordinaire. Il possède deux écrans OLED de 13,3 pouces empilés l’un sur l’autre : 18 pouces de diagonale quand on mesure la surface totale de la diagonale.

Un ordinateur portable à double écran : pourquoi faire ?

Avec un système à double charnière, GPD a donc installé un deuxième écran OLED de 13,3 pouces.

Cette configuration unique permet d’offrir une surface d’affichage supplémentaire sans augmenter la taille globale de l’appareil. L’écran secondaire est articulé au-dessus du principal, tout en conservant une section clavier intacte, ce qui rappelle la structure d’un sandwich avec trois sections reliées par deux charnières.

Quand on voit ça, on a beaucoup de questions concernant la robustesse des charnières et la durabilité de l’ensemble. GPD n’a pour l’instant fourni que peu de détails, pour le moment.

À l’heure actuelle, GPD joue la carte du teasing, gardant sous silence la fiche technique GPD Duo. En tout cas, ça fonctionne, ça suscite notre curiosité.

Pour aller plus loin

Les meilleures consoles portables : notre sélection en 2024