Ultra-portable Galaxy Book4 Pro : un prix réduit pour des performances maxi

Boulanger fête ses 70 ans et affiche pour l’occasion de belles remises dans sa catégorie informatique. Des références premium comme le Samsung Galaxy Book4 Pro voient leurs prix chuter de plusieurs centaines d’euros.

Samsung a dévoilé en février dernier son PC portable Galaxy Book4 Pro. Léger, performant et doté d’un sublime écran OLED tactile 3K de 14 pouces, ce PC s’est rapidement imposé comme une référence pour la création et la productivité. C’est un appareil particulièrement adapté aux professionnels les plus itinérants.

Habituellement affiché à 1499 euros, le Galaxy Book4 Pro 14 pouces tombe pendant quelques jours à 1299 euros pour les 70 ans de Boulanger. Au besoin, le site vous permet de régler votre commande en 15 fois sans frais. Les belles surprises n’arrivant jamais seules, trois logiciels dopés à l’intelligence artificielle (IA) et dédiés aux créateurs ainsi qu’aux vidéastes sont exceptionnellement offerts avec le PC.

Une puissance remarquable dans un format mini

Généralement, performance et compacité vont rarement de pair, à moins d’y consacrer un budget démesuré. Pour répondre aux besoins de créatifs et des travailleurs les plus itinérants, Samsung a donc lancé début 2024 son Galaxy Book4 Pro.

Ne vous fiez pas à son apparente légèreté (1,2 kg) et à sa finesse (1,16 cm d’épaisseur), car ce PC cache sous son châssis l’un des processeurs les plus performants du moment : un CPU Intel Core Ultra 7155H cadencé à 1,8 GHz, couplé à 16 Go de RAM. Certifié Intel Evo et optimisé pour les créateurs, le Galaxy Book4 Pro est capable de faire tourner les logiciels professionnels les plus exigeants, liés au traitement photo et au montage vidéo notamment.

Le Galaxy Book4 Pro est certifié Intel Evo, un gage de performance // Source : Samsung

Un tel niveau de performance sert aussi la productivité. Cet ultra-portable promet une fluidité à toute épreuve, même en faisant tourner plusieurs applications gourmandes simultanément.

D’ailleurs, le Galaxy Book4 Pro offre une interconnexion appréciable au sein de l’univers des smartphones et tablettes Galaxy de Samsung. En un éclair, il est possible de transformer son smartphone Samsung en webcam, de poursuivre son travail sur sa tablette, ou encore d’utiliser cette dernière comme écran secondaire, sans passer par le moindre câble.

Pour raccorder un dispositif externe, les options ne manquent pas. En plus d’offrir une connectivité Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E, le Galaxy Book4 Pro comprend deux ports Thunderbolt 4, une prise HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD et une sortie casque.

Et si cet ultra-portable est performant à souhait, pas question pour autant de faire de compromis sur son autonomie. La marque promet en effet jusqu’à 18 heures d’utilisation avec une charge complète.

Un affichage à la hauteur des créatifs

Pensé avant tout pour les graphistes et les créateurs de contenus, le Galaxy Book4 Pro ne pouvait pas faire l’impasse sur la qualité d’affichage. Samsung n’a pas lésiné sur ce point et l’a doté d’un magnifique écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 14 pouces bénéficiant d’une définition 3K (2880 x 1800 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un écran tactile à haute définition et ultra lumineux pour travailler partout // Source : Samsung

Associé à un traitement anti-reflet et à la technologie Vision Booster, l’écran de ce PC reste lisible même en plein soleil et promet des couleurs intenses et réalistes, comme en atteste la prise en main de Frandroid. Un atout essentiel pour les professionnels de l’image.

Ces derniers ont actuellement droit à un bonus appréciable, qui pourra les aider au quotidien. Intel offre exceptionnellement avec ce PC trois logiciels enrichis à l’intelligence artificielle :

Luminar Neo, un outil avancé de retouche photo permettant même aux plus novices de sublimer leurs clichés et de leur apporter un rendu professionnel

VEGAS Pro Edit 365, une solution d’édition et de montage vidéo pour créer des contenus et les personnaliser en un temps record

XSplit, pour améliorer la qualité de ses Live, modifier le fond d’écran, ou encore ajouter des informations clés à l’image.

Cet excellent PC portable Samsung de 14 pouces livré avec Windows 11 profite en ce moment chez Boulanger d’une belle remise de 200 euros, ramenant ainsi son prix à 1299 euros. Le revendeur vous permet également de le régler en 15 fois sans frais afin de ne pas trop alourdir votre budget en cette fin d’année.