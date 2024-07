Ce clavier embarque secrètement un puissant mini-PC

Le constructeur chinois Linglong a dévoilé un clavier pliant pas comme les autres. Ce dernier embarque tout ce qu'il faut pour se transformer en un véritable PC lorsqu'on le connecte à un moniteur.

Pourquoi choisir entre un PC portable, un Mini PC et un clavier ? Le constructeur chinois Linglong, lui, a décidé de ne pas s’embarrasser en annonçant un clavier pliant qui embarque carrément, en son sein, tout ce qu’il faut pour servir de véritable PC une fois qu’on le connecte à un dispositif d’affichage.

Dévoilé il y a quelques jours au travers d’une vidéo partagée sur le forum Bilibili, ce produit peut tenir dans la poche, dispose d’une charnière suffisamment bien pensée pour éviter la présence d’une « démarcation » trop visible en plein milieu des touches, mais aussi d’un tout petit trackpad pour fonctionner sans qu’il soit nécessaire de transporter une souris en plus.

La commercialisation ? Ce sera pour plus tard… mais on a quand même un prix

Dans son châssis se cache pour le reste un processeur AMD Ryzen 7 8840U couplé à 16 ou 32 Go de RAM et à 512 Go ou 1 To de SSD M.2 NVMe, en fonction de la configuration choisie.

L’ensemble est enfin doté d’une connectivité Wi-Fi 6, d’un port USB-A 3.0, un port USB4 Type-C et un port USB-C 3.2, et l’on y trouve enfin une batterie d’une batterie de 60 Wh (équivalente à celle de certains PC ultraportables) offrant entre 4 et 10 heures d’autonomie en fonction des cas d’utilisation, explique Linglong.

Source : Linglong

Le fabricant présente d’ailleurs son produit comme une solution intéressante pour fonctionner avec des écrans ne disposant pas de leur propre source d’alimentation (même si l’autonomie de ce combo clavier / PC sera alors amoindrie) et va même jusqu’à en suggérer l’utilisation avec des lunettes d’AR / VR.

Avec 800 grammes sur la balance et son encombrement réduit une fois replié, l’appareil est de facto taillé pour une utilisation nomade. Il pourrait par exemple s’avérer adapté aux personnes travaillant dans un contexte de « Flex Office ».

Seule ombre au tableau, ce clavier n’est pas donné et ne dispose pas encore de date de commercialisation précise, que ce soit en Chine ou globalement. Pour l’instant, seules 200 unités sont d’ailleurs disponibles, uniquement en bêta.

Côté prix, il faudra tabler sur 2 999 yuans (environ 380 euros hors taxes) en configuration de base, et 3 599 yuans (soit un peu plus de 456 euros HT) pour la version la mieux équipée.