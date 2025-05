On a vu et testé le premier clavier entièrement personnalisable de Corsair

Corsair s’aventure enfin dans l’univers des claviers DIY avec son MAKR 75, un modèle entièrement modulaire que j’ai pu tester au Computex. Fini les compromis : chaque composant se choisit pour créer LE clavier parfait, mais le prix fait un peu mal.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

Dans la suite de Corsair dans un des hôtels de Taipei pendant le Computex, une chose m’a immédiatement sauté aux yeux : le MAKR 75, leur premier clavier DIY.

Après des années de claviers gaming classiques avec la série K, Corsair fait enfin le grand saut dans l’univers de la personnalisation totale. Et après l’avoir manipulé pendant une vingtaine de minutes, je dois dire que l’approche est sérieuse, même si le prix fait un peu mal.

Pour ceux qui découvrent l’univers des claviers personnalisés, laissez-moi vous expliquer pourquoi c’est important. Un clavier DIY, c’est l’opposé du produit fini qu’on achète en magasin. Vous recevez un châssis nu et vous choisissez chaque composant : les switchs (ces mécanismes sous les touches), les keycaps (les capuchons de touches), la plaque qui maintient le tout, les matériaux d’amortissement… Chaque élément influence le son, la sensation de frappe et le confort. Vous pouvez aussi choisir de le recevoir monté, même si ça perd une partie de l’intérêt de la formule.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

L’intérêt ? Créer LE clavier parfait pour VOUS. Certains préfèrent une frappe silencieuse et moelleuse, d’autres aiment le « clac » bien audible et tactile. Avec le MAKR 75, Corsair vous donne enfin cette liberté de choix, tout en gardant les fonctionnalités gaming qui font leur réputation.

Un châssis en aluminium qui inspire confiance

Le premier contact avec le MAKR 75 est excellent. Le châssis entièrement en aluminium – une première chez Corsair – inspire immédiatement plus de confiance que leurs claviers série K en plastique avec plaque métallique. C’est solide, bien fini, et on sent qu’on a affaire à du matériel qui va durer.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

Corsair a visiblement fait ses devoirs côté construction. Huit couches d’insonorisation sont intégrées au châssis, avec films PET et mousses diverses pour sculpter l’acoustique. Et c’est vrai qu’en test, le son est bien maîtrisé, sans la résonance métallique qu’on entend parfois sur les châssis mal conçus.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

Devancez vos concurrents avec les technologies NVIDIA® et OLED Emparez-vous de la victoire grâce à ce portable de gaming aussi puissant qu’un ordinateur fixe. Écran OLED PureSight, processeur Intel Core Ultra et carte graphique RTX 5070 : le Legion Pro 5i est conçu pour vous aider à atteindre toute la grandeur de l’Esport.

Le système de montage gasket (les switchs sont suspendus par des joints souples) apporte cette sensation de frappe moins rigide que j’apprécie. Même les stabilisateurs sont vissés plutôt que clipsés, gage de durabilité et de facilité de maintenance.

Des switchs Corsair MLX

Côté switchs, Corsair propose sa gamme MLX avec plusieurs profils intéressants.

Le MLX Plasma Linear, classique switch « rouge » linéaire pour le gaming. Le MLX Quantum Speed qui se déclenche à seulement 1,2 mm de course – parfait pour les joueurs compétitifs qui cherchent la réactivité maximale. Le MLX Pulse Thocky avec ses 3,6 mm de course et son son plus marqué pour ceux qui aiment le feedback audio. Enfin, le MLX Fusion Tactile avec son point de pression distinct.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

J’ai pu tester chaque type, et la différence est frappante. Le Quantum Speed est bluffant de réactivité, même si je le trouve un peu trop sensible pour de la frappe longue. Le Thocky a ce son si satisfaisant qu’adorent les amateurs de claviers mécaniques. Chaque profil répond à un besoin spécifique, et c’est exactement l’intérêt de pouvoir choisir.

La modularité poussée à l’extrême

Ce qui distingue vraiment le MAKR 75, c’est sa modularité. La molette de contrôle en haut à droite peut être remplacée par un écran LCD de 1,3 pouce pour afficher des infos ou des GIFs. On peut ajouter un module sans fil pour s’affranchir des câbles. Même la plaque de switch peut être changée pour une version FR4 qui modifie le ressenti de frappe.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

Les keycaps proposent plusieurs designs, des plus sobres aux plus extravagants avec motifs de fleurs de cerisier.

Corsair capitalise sur l’expertise acquise avec le rachat de Drop.com et leurs Custom Labs. C’est du sérieux, pas du gadget.

Corsair MAKR 75 // Source : Frandroid

L’idée était que l’assemblage d’un clavier DIY ne soit plus réservé aux passionnés hardcore. Et pour ce pari, c’est réussi : tout est pensé pour être accessible, avec des instructions claires et un processus de montage intuitif.

L’absence d’effet Hall qui déçoit

Mon seul vrai regret, c’est l’absence de switchs à effet Hall. Cette technologie magnétique permet un réglage ultra-fin de la hauteur d’activation (au millimètre près) et une durabilité théoriquement infinie. À ce niveau de prix, c’est dommage que Corsair n’ait pas intégré cette option.

Les switchs Hall Effect sont devenus la norme sur le haut de gamme gaming, permettant des ajustements impossibles avec les switchs mécaniques classiques. Pour un clavier qui vise les joueurs exigeants et coûte jusqu’à 375 € en configuration complète, ce manque se ressent.

Voici ma configuration préférée, vous validez ?

Après, vous pouvez aussi choisir vos propres switchs, c’est tout aussi possible lors de la configuration.

Le châssis nu démarre à 215€ , sans switchs, keycaps ni fonctionnalités sans fil. Une configuration complète peut facilement atteindre 350-375 €. C’est cher, même pour un clavier premium. La plaque FR4 ajoute 20 €, les switchs entre 35 et 50 €, les keycaps 30 à 40 €, le module sans fil 50 €…

Certes, la qualité Corsair et la construction aluminium justifient en partie ce tarif. Et les passionnés de claviers custom paient régulièrement ces sommes chez des fabricants spécialisés. Mais pour démocratiser l’approche DIY comme l’annonce Corsair, il faudra sans doute des versions plus accessibles.

Pour aller plus loin

Les meilleurs claviers gaming mécaniques en 2025 : guide d’achat complet