Ajoutez de la couleur à vos clichés instantanés avec l’Instax Mini 99

La photographie instantanée se prépare pour le printemps avec un nouvel Instax Mini 99, qui arbore un joli design rétro et surtout une nouvelle fonction pour ajouter de la couleur à vos photos.

La photographie instantanée connaît un succès qui ne faiblit pas, et cela malgré des consommables aux tarifs très élevés. Fujifilm profite de l’arrivée prochaine du printemps pour présenter son nouvel Instax Mini 99. Un appareil photo instantané qui affiche un design un brin vintage et surtout une nouvelle fonction couleur pour transformer ses clichés en œuvres d’art.

Un Design Classique Rencontrant la Modernité

Le Mini 99 affiche une belle finition noir mat et des lignes qui rappellent les appareils photo vintage avec sa forme carrée et son flash proéminent. Compact et léger, il affiche des dimensions de 103,5 x 117,5 x 60 mm pour 340 g à vide.

Deux grosses molettes sont placées sur la tranche supérieure, la première permet de gérer le mode prise de vue et la seconde d’ajouter un filtre de couleur. Six options sont disponibles : vert pâle, tons chauds, bleu clair, magenta clair, sépia, et fuite de lumière. Ces effets de couleurs sont réalisés lors de la prise de vue par des LED de couleurs qui exposent le film au coloris désiré.

Au dos, un petit écran LCD et trois boutons permettent de choisir un mode de vue comme la double exposition (deux photos pour n’en faire qu’une), en mouvement ou en portrait, ainsi que d’activer le retardateur.

L’Instax Mini 99 offre également une nouvelle poignée ergonomique pour une prise en main plus stable dans toutes les situations et elle fait en plus office de fixation pour trépied.

En parallèle de l’Instax Mini 99, Fujifilm lance le film Instax Mini Photo Slide, disponible le même jour au prix de 9,99 euros par pack de 10 films. Inspiré des cadres de diapositives, ce film ajoute une touche rétro et élégante à vos photos instantanées.

L’Instax Mini 99 sera disponible à partir du 4 avril au prix de 199 euros.