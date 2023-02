Casques de VR : ça vous intéresse ou vous vous en fichez ?

Que pensez-vous de la VR ? Comptez-vous acquérir un casque ou bien attendez-vous qu'Apple sorte le sien pour vous décider ? Dites-le nous dans notre sondage de la semaine.

La VR, pour réalité virtuelle, est une technologie à la fois pleine de promesses et de désillusion. Depuis les premiers casques de VR, le marché promet d’exploser, de trouver des débouchés dans le secteur professionnel, de révolutionner le jeu vidéo ou la manière dont on consomme du contenu.

Mais les chiffres de vente montrent bien qu’il s’agit encore d’un tout petit marché. Seuls 9,6 millions de casques se sont vendus en 2022, un chiffre en recul de 12 % par rapport à l’année précédente. On reste donc largement sur un marché de niche, malgré une baisse du ticket d’entrée à 400 euros avec le Pico 4. Ce n’est toutefois pas étonnant au vu des contraintes : espace de jeu, appareil dédié et isolation sociale.

Le PS VR2 ne devrait pas changer la donne

Cette semaine, nous avons sorti notre test du PlayStation VR 2, le deuxième casque de VR de Sony et celui-ci témoigne des difficultés de ce marché. L’appareil est abouti technologiquement, mais on ne sent pas Sony prêt à s’investir totalement dans le suivi logiciel, avec des grands titres first party au lancement. De quoi s’interroger sur l’opportunité de l’achat d’un tel objet.

Au-delà de la simple question de la VR se pose en creux celle de la réalité mixte, ou MR, qui pourrait faire exploser le potentiel. À ce petit jeu, Meta s’est déjà beaucoup investi avec son Meta Quest Pro. On attend également des nouvelles d’Apple, dont il se murmure que son premier casque aurait aussi des fonctionnalités de réalité mixte. N’oublions pas cependant qu’il s’agit d’une arlésienne qui accumule les rumeurs depuis des années.

Croyez-vous dans la réalité virtuelle ?

C’est pour ces raisons que nous avons décidé de vous demander votre avis sur la VR. Du fait des spécificités du médium, certains peuvent être tentés par ses promesses en jeu ou ailleurs. D’autres seront peut-être un peu effrayés par ce domaine pas encore défriché. Ils attendront peut-être qu’Apple pose les bases pour le reste de l’industrie ? Peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui s’en désintéressent totalement ?

Chargement Casques de VR : ça vous intéresse ou vous vous en fichez ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, j'utilise la VR souvent

Bof, j'ai un casque, mais il prend la poussière

Je voudrais en acheter un, mais j'hésite

J'attends de voir ce qu'Apple va faire

Non, je ne compte pas en acheter

Quel que soit votre choix, n’hésitez pas à détailler votre avis en commentaire de cet article. Nous le remonterons en fin de semaine avec les résultats du vote.

