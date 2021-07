Smartphones, TV, aspirateurs : les produits Xiaomi sont 15 % moins chers sur eBay

Jusqu'au 11 août, un code promo permet d'obtenir 15 % de remise sur une sélection de produits Xiaomi chez eBay. Smartphones, aspirateurs, téléviseurs : déjà proposés à des tarifs attractifs, les produits concernés par cette offre tombent à des prix très bas, d'autant que la livraison est gratuite.

C’est devenu une habitude. Cette année encore, eBay organise une grande vague de promotions sur divers produits Xiaomi. En combinant des tarifs attractifs avec le code MISUMMER21, il est alors possible de profiter de très bonnes affaires. Ce code, valable jusqu’au 11 août, permet d’obtenir une remise de 15 % sur une sélection de produits Xiaomi (pour un achat minimum de 10 euros, avec une remise maximale de 50 euros). Enfin, la livraison des produits présentés dans cet article s’effectue gratuitement vers la France.

La garantie client eBay

Même si eBay agit en tant que plateforme mettant en relation des revendeurs avec des acheteurs, le site offre toujours les mêmes garanties à ses utilisateurs. Si le produit n’est pas conforme à la description, ou bien si vous entrez en litige avec le revendeur après un retour, eBay vous protège grâce à sa garantie client.

Pour en profiter, il est d’abord nécessaire de contacter le vendeur dans les 30 jours après la livraison. Si, après avoir contacté le vendeur, vous ne trouvez pas d’accord dans les 3 jours, alors eBay intervient. La plateforme prend alors connaissance du litige et vous proposera un remboursement si le produit n’est pas conforme.

Le Redmi Note 10 Pro (128 Go) à 246 euros

Considéré comme la « solide référence à 300 euros » par la rédaction de Frandroid, le Redmi Note 10 Pro est un smartphone particulièrement réussi. Écran AMOLED 120 Hz, performances très solides, autonomie de champion et capteur photo principal de qualité sont autant de caractéristiques qui placent le Redmi Note 10 Pro comme l’un des meilleurs smartphones de sa catégorie. Il est même difficile de trouver un autre smartphone aussi généreusement équipé à moins de 300 euros. Bref, c’est le mètre étalon des smartphones vendus dans cette gamme de prix.

Dans sa version 128 Go, le Redmi Note 10 Pro est proposé à 246 euros sur eBay grâce au code promo MISUMMER21. Déjà lancé à un très bon rapport qualité-prix, le Redmi Note 10 Pro devient un incontournable grâce à cette remise.

Le Xiaomi Mi TV 4S 43″ à 365 euros

Depuis maintenant plusieurs mois, Xiaomi propose ses téléviseurs à la vente en France. Le Xiaomi Mi TV 4S 43″ a l’avantage d’afficher un prix très attractif, qui conviendra parfaitement si vous cherchez un téléviseur d’appoint ou à un petit tarif. Cet écran de 43 pouces 60 Hz et Full HD affiche un bon taux de contraste ainsi que des couleurs fidèles. Surtout, le Xiaomi Mi TV 4S 43″ embarque directement Android TV, afin de profiter d’une pléthore d’applications directement depuis son téléviseur (YouTube, Netflix, Amazon Prime, etc.). Un micro intégré à la télécommande permet d’ailleurs d’interagir avec Google Assistant et donc de piloter son téléviseur avec la voix.

Grâce au code promo MISUMMER21, le prix du téléviseur Xiaomi Mi TV 4S de 43 pouces descend à 365 euros. Un petit prix pour une petite diagonale d’écran facile à installer chez soi.

Le Xiaomi Mi 11 Lite (128 Go) à 279 euros

Officialisé en mars dernier, le Xiaomi Mi 11 Lite est la version allégée du dernier flagship de Xiaomi, mais il a tout de même de beaux arguments en sa faveur. Ce téléphone poids plume (157 grammes sur la balance) offre une excellente prise en main. Vous pourrez ainsi profiter longuement du très bon écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz sans que le poids de l’appareil vous gêne. À l’intérieur, on retrouve l’efficace processeur Snapdragon 732G (comme sur le Redmi Note 10 Pro). Il ne s’agit pas de la puce la puissante du moment, mais elle reste très à l’aise pour les jeux et la navigation dans les applications.

Ici encore, le code promo MISUMMER21 permet de faire de belles économies. En rentrant ce code dans votre panier, vous pouvez en effet obtenir le Xiaomi Mi Lite 128 Go à 279 euros. Une bonne affaire pour un très bon smartphone au quotidien.

Le Roborock S5 à 319 euros

Si vous êtes un lecteur assidu de Frandroid, vous connaissez alors tout l’intérêt que porte la rédaction aux aspirateurs-robots de Roborock. Ces produits, comme le Roborock S5, proposent de très bonnes performances et à des prix généralement plus attractifs que la concurrence. L’atout principal réside dans l’application compagnon du Roborock S5. Depuis celle-ci, vous pouvez lancer à distance votre aspirateur-robot, définir des zones de nettoyage ou encore connaître l’état d’usure des composants.

Le Roborock S5 navigue ensuite en toute autonomie dans votre intérieur grâce à ses différents capteurs. Il est d’ailleurs assez intelligent pour effectuer des tracés optimisés afin de ne pas oublier d’aspirer le moindre mètre carré de votre intérieur. Bonus : il est aussi capable de passer la serpillière grâce à son réservoir d’eau de 140 ml.

Lorsqu’il tombe en promotion, le Roborock S5 est le champion du rapport qualité-prix dans le petit monde des aspirateurs-robots. Grâce au code MISUMMER21, son tarif est de 319 euros sur eBay.