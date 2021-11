Single Day : voici déjà les meilleures promotions d’AliExpress (AirPods 2, OnePlus 9, Xiaomi 11 lite 5G NE…)

Deux semaines avant le Black Friday, AliExpress ouvre le bal des promotions avec le Single Day. Et si les bonnes affaires démarrent le 11 novembre prochain, vous pouvez d’ores et déjà vous préparer à économiser sur de nombreux produits tech. On vous explique comment.

AliExpress n’a pas peur de vous spoiler les meilleures offres de son évènement Single Day (Fête des Célibataires célébrée en Chine), qui se tiendra le 11 novembre prochain. En effet, la célèbre plateforme marchande tiendra pendant deux jours une vaste campagne de promotions durant laquelle il sera possible d’acheter à bas prix une large sélection de produits allant du smartphone à l’aspirateur-robot en passant par les Airpods 2 d’Apple ou le Xiaomi 11 lite 5G NE.

Pour cet évènement, AliExpress met les petits plats dans les grands : la livraison est gratuite sur la quasi-totalité des produits soldés. Ils sont d’ailleurs expédiés depuis l’Europe, ce qui réduit considérablement les délais de livraison.

Mais pour profiter de ces réductions, allant parfois jusqu’à 80 %, encore faut-il se préparer en avance. Voici quelques conseils pour se faire plaisir lors des jours Single Day.

Les bons plans à venir

Vous connaissez le dicton, une personne avertie en vaut deux. C’est pourquoi nous vous partageons un aperçu des meilleures offres qui seront disponibles à compter du 11 novembre prochain :

Pas la peine de se précipiter, les codes ne seront valables qu’à partir de 9 heures le 11 novembre prochain. Bien entendu, les prix définitifs seront mis à jour en temps réel.

Comme vous pouvez le constater, c’est la première fois qu’AliExpress propose des accessoires signés Apple sur sa plateforme. Ce n’est pas la seule marque iconique que le géant de l’e-commerce récupère dans son catalogue, puisque Lego pose également sa valise sur la marketplace via un revendeur agréé.

Collecter les coupons sur le site

Pour profiter de grosses réductions, il ne suffit pas de rentrer un code promo, il faut en plus faire attention aux coupons-vendeurs mis en place par AliExpress et les vendeurs tiers.

Plutôt que de partir à la chasse au trésor sur tout le site, AliExpress a créé une page dédiée aux divers bons de réduction en cours de validité. Récupérer ces coupons permet de gagner quelques euros sur la facture finale de votre commande.

Remplir son panier à l’avance

Le revers de la médaille lorsqu’une plateforme commerçante propose des prix très bas est la gestion des stocks. Ceux-ci ont la fâcheuse tendance de diminuer à vitesse grand V. Si vous n’avez pas envie de vous retrouver tout penaud devant un produit en rupture de stock le jour J, nous vous conseillons de vous rendre immédiatement sur la page de l’appareil qui vous intéresse et de l’ajouter directement au panier. AliExpress ne supprimant pas le contenu du panier, il sera déjà configuré pour le 11 novembre. Vous n’aurez plus qu’à entrer le code (11AE45 par exemple), pour faire baisser le prix de votre smartphone le 11 novembre.

Se connecter aux premières heures le 11 novembre

Comme pour les soldes physiques, où il faut être dans les premiers le jour du lancement afin de profiter des meilleures affaires, il faut se connecter tôt sur la plateforme d’AliExpress.

En effet, les Single Day ne durent que 48 heures sur la marketplace, avec un début fixé à 9 heures le 11 novembre et une fin prévue à 9 heures le 13 novembre.

Mais comme on vous le disait, les stocks ne seront pas forcément conséquents. Se connecter à 9h le jeudi avec un panier prérempli vous permettra de commander vos produits favoris en quelques clics et de vous assurer une livraison en bonne et due forme. De plus, cette dernière est gratuite pour toute la période du Festival du 11/11. Mieux, les délais de livraison n’excèdent pas la semaine puisque tous les produits sont envoyés depuis les entrepôts européens.