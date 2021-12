OPPO Reno6 et Reno6 Pro : les 2 meilleurs smartphones de la gamme sont à petit prix

Il n'aura fallu que quelques mois pour que le prix des OPPO Reno6 et Reno6 Pro soit en chute libre. Pour Noël, Bouygues Telecom vous permet de cumuler des offres promotionnelles afin de les obtenir à partir d'un euro (+2 €/mois).

La gamme Reno d’OPPO a la particularité de proposer des smartphones à l’aspect premium qui font les bonnes concessions pour être affichés à des prix attractifs. C’est le cas des OPPO Reno6 et Reno6 Pro, sortis à la rentrée 2021 sur notre territoire. Compatibles 5G, ces deux smartphones ont de beaux atouts. D’autant qu’ils sont proposés à prix plancher chez Bouygues Telecom. Ainsi, avec un forfait Sensation 120 Go :

L’OPPO Reno6 Pro à 1 € (+8 €/mois)

Version la plus haut de la gamme de la série, l’OPPO Reno6 Pro est un smartphone premium qui ne dit pas son nom. Tout d’abord parce qu’il est équipé d’une puce haut de gamme puissante, compatible 5G : le Snapdragon 870. Elle offre des performances de haut vol, permettant de lancer toutes les applications du moment en toute fluidité. Ce confort de navigation est accentué par l’écran OLED de 6,55 pouces qui affiche un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Côté photo, on note la présence d’un quadruple capteur photo polyvalent qui offre de très bons résultats lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Enfin, et c’est la force d’OPPO, le Reno6 Pro dispose d’une charge rapide à 65 watts. Il faut un peu moins de 30 minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie. Une belle prouesse qui permet de ne jamais tomber à zéro si l’on a toujours un chargeur avec soi.

Pour les fêtes de fin d’année, Bouygues Telecom baisse le prix de l’OPPO Reno6 Pro à un euro (+8 €/mois) avec un forfait Sensation 120 Go. Pour obtenir ce tarif, entrez le code NOEL100 dans votre panier puis remplissez cette offre de remboursement de 70 euros.

L’OPPO Reno6 à 1 € (+2 €/mois)

Dans cette gamme de smartphones, l’OPPO Reno6 est le modèle intermédiaire. Il dispose d’un écran OLED similaire à la version Pro, de la même taille et avec le même taux de rafraîchissement à 90 Hz. L’une des différences majeures se situe du côté du processeur. L’OPPO Reno6 est équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 900, qui offre globalement une expérience fluide, même pour les jeux 3D. Pour la photo, l’OPPO Reno6 dispose d’un triple capteur photo et n’hérite donc pas du téléobjectif de la version Pro. Toutefois, la charge rapide à 65 watts est toujours de la partie, et c’est tant mieux.

L’OPPO Reno6 tombe lui aussi prix d’un euro avec un forfait Sensation 120 Go, mais cette fois avec une mensualité de 2 euros par mois pendant deux ans. Là encore, ce sont les codes promo NOEL50 et l’ODR de 50 euros qui font également chuter le prix.

Le forfait mobile Sensation 120 Go

Pour accompagner ces smartphones OPPO au prix d’un euro, Bouygues Telecom vous propose son forfait Sensation 120 Go. Il est déjà compatible 5G et permet donc d’utiliser le plein potentiel des deux smartphones OPPO. Voici ce qu’il contient chaque mois :

120 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

80 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre ;

les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Résolument haut de gamme, ce forfait mobile est proposé au prix de 28,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de 24 mois. Les clients Bbox peuvent eux profiter d’une remise de 6 euros par mois sur cette offre.