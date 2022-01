Le pack Xiaomi 11 Lite 5G NE et écouteurs sans-fil chute de 120 euros chez Boulanger

Les soldes d’hiver sont encore jeunes, les bons plans continuent donc d’affluer. Cette fois, c’est Boulanger qui arrive avec une offre intéressante puisqu’il propose une réduction de 120 euros sur un pack contenant le Xiaomi 11 Lite 5G NE et une paire d’écouteurs true wireless Xiaomi Mi Earphones 2 Basic. L’occasion de profiter d’un bon smartphone et d’écouteurs pour moins de 350 euros.

Boulanger vous épargne la quête d’un bon téléphone et d’écouteurs parfaits pour l’accompagner en glissant le Xiaomi 11 Lite 5G NE dans un pack comprenant une paire de Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Mais l’enseigne ne s’arrête pas là puisqu’elle profite des soldes pour baisser le prix de ce combo.

Affichant en temps normal un prix de 449 euros, le pack Xiaomi 11 Lite 5G NE + écouteurs true wireless tombe à 329 euros grâce à une remise immédiate de 70 euros et une ODR de 50 euros. Enfin, Boulanger offre la protection d’écran sur mesure pour protéger votre téléphone, soit un cadeau d’une valeur de 29,99 euros.

Une puce plus moderne

Pour peu que vous soyez familier avec les appareils de la marque, vous diriez que le Xiaomi 11 Lite 5G NE ressemble comme deux gouttes d’eau au Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Et vous n’auriez pas tort, tant les similarités sont nombreuses.

Pourtant le Xiaomi 11 Lite 5G NE embarque une chose que le Xiaomi Mi 11 Lite n’a pas : un meilleur processeur. Le 11 Lite 5G NE mise sur la très bonne puce milieu de gamme Snapdragon 778G. Elle est conçue pour offrir plus de puissance dans le traitement photo et vidéo grâce à l’intelligence artificielle ainsi qu’à l’ISP (image signal processor). Mieux, la dimension gaming n’est pas en reste car Qualcomm annonce des performances 40 % supérieures au 668G, aussi bien sur le CPU que sur le GPU. Autant dire que le Xiaomi 11 Lite 5G NE est capable d’encaisser tous les usages sans la moindre peine. Sans oublier qu’il profite de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un téléphone qui sait garder son équilibre

Pour le reste, on est en terrain connu et ce n’est pas plus mal puisque le Xiaomi 11 Lite 5G NE possède tout ce qu’on attend d’un smartphone abordable en 2022. Il profite d’une bonne polyvalence photo, avec un module composé d’une caméra principale de 64 mégapixels (f/ 1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4). Les portraits comme les photos prises avec le capteur Macro sont de bonnes qualités, ce qui vous permet de donner un peu d’originalité à vos clichés.

Pour le design, on retrouve une esthétique tout en courbe, avec des bords et des angles arrondis. Le dos est en plastique tandis que l’écran est en verre Gorilla Glass 5. La dalle AMOLED de 6,55 pouces garantit une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Elle est marquée par un poinçon en haut à gauche qui abrite une caméra selfie de 20 mégapixels.

Enfin, une batterie de 4 250 mAh s’occupe d’alimenter le téléphone pendant une journée et demie avec un usage normal. Il est compatible avec la charge rapide 33 W qui permet de charger complètement le 11 Lite 5G NE en seulement une heure.

Des écouteurs à l’image du Xiaomi 11 Lite 5G NE

La bonne idée de Boulanger a été d’accompagner le 11 Lite 5G NE avec une paire de Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Ces écouteurs sans-fil embarquent l’essentiel pour bénéficier d’une bonne expérience auditive au quotidien.

Non seulement ils se couplent aisément avec les smartphones Xiaomi grâce à l’interface MIUI, mais ils profitent également d’une fonction de détection intra-auriculaire qui coupe la musique lorsque vous retirez les écouteurs des oreilles. Ils profitent de deux micros pour l’annulation des bruits ambiants lors des appels. Sans oublier une autonomie confortable d’une vingtaine d’heures, afin de profiter de sa musique toute la journée.

L’ultime force de tout ce beau monde est sans conteste la promotion dont ils bénéficient chez Boulanger. Ainsi, le pack Xiaomi 11 Lite 5G NE + écouteurs true wireless est désormais proposé à 329 euros grâce à une remise immédiate de 70 euros et une ODR de 50 euros. Sans oublier qu’en magasin, Boulanger offre la protection d’écran sur mesure.