OPPO Reno6 : son prix chute à un euro avec un forfait mobile 5G, sans mensualité supplémentaire

L'OPPO Reno6 est un smartphone du milieu de gamme avec des arguments solides, notamment du côté de sa charge rapide 65 watts. Pendant les soldes, il tombe au prix on ne peut plus plancher d'un euro, avec un forfait mobile 5G et sans mensualité.

Proposer des smartphones à l’aspect premium contre des tarifs relativement accessibles : voici le credo de la gamme OPPO Reno. L’OPPO Reno6 ne déroge pas à cette règle, notamment en intégrant l’une des charges les plus rapides du marché (la SuperVOOC 2.0) dans un appareil au prix raisonnable.

L’OPPO Reno6 devient ainsi encore plus intéressant lorsqu’il est en promotion comme c’est le cas chez Bouygues Telecom jusqu’au 30 janvier. En effet, son prix tombe à 1 euro seulement, et sans mensualité supplémentaire, avec un forfait Sensation 5G 120 Go de Bouygues Telecom. Pour obtenir ce prix, deux choses. Vous devez d’abord entrer le code VF70 dans votre panier pour obtenir 70 euros de remise immédiate. Ensuite, remplissez cette ODR pour obtenir un remboursement de 50 euros après votre achat.

OPPO Reno6 : la charge rapide comme l’éclair

Passer de 0 à 100 % de batterie en 30 minutes seulement : voici la promesse tenue de la charge rapide SuperVOOC 2.0 d’OPPO. Disponible sur le Reno6, cette charge mesurée à 65 watts est l’une des plus efficaces du marché. Avec elle, l’autonomie n’est plus un problème quand vous avez la possibilité de brancher votre téléphone ne serait-ce que cinq minutes.

Ce n’est pas le seul atout de l’OPPO Reno6, qui est un smartphone tout indiqué pour celles et ceux qui ne veulent pas dépenser une grosse somme dans un nouveau terminal bon à tout faire. Le smartphone milieu de gamme d’OPPO arbore un bel écran AMOLED de 6,43 pouces, rafraichit à 90 Hz. Il offre un gain de fluidité notable si vous venez d’un smartphone avec un écran à 60 Hz. Le Reno6 affiche également une très belle restitution des couleurs.

Cet écran plat est imbriqué dans un châssis élégant et plutôt original dans l’univers Android. Exit les tranches arrondies, celles de l’OPPO Reno6 sont plates et anguleuses. Un design original à la touche industrielle du plus bel effet. Tout comme le dos du téléphone, qui arbore un effet Glow, à la fois mat et brillant grâce à des paillettes incrustées.

Armé d’un triple capteur photo, l’OPPO Reno6 offre une certaine polyvalence. C’est surtout le capteur principal qui est capable de capturer de très beaux clichés lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Le smartphone met également l’accès sur la vidéo grâce à des fonctionnalités logicielles originales, comme le Focus tracking. Avec cette dernière, le smartphone conserve la mise au point sur le sujet que vous avez sélectionné, même si celui-ci s’éloigne du champ.

Enfin, le tout est alimenté par le processeur Dimensity 900 de MediaTek. Il offre une puissance suffisante pour les usages les plus traditionnels. Vous pourrez même gouter à des jeux 3D, à condition de ne pas pousser la qualité graphique au maximum. Ce processeur permet également au Reno6 d’être compatible 5G.

L’OPPO Reno6 chute à un euro, et sans mensualité

Les soldes continuent chez Bouygues Telecom, qui cette fois fait baisser le prix de l’OPPO Reno6. Celui-ci tombe au tarif d’un euro seulement, avec un forfait Sensation 120 Go, et sans mensualité supplémentaire. Pour atteindre ce tarif avantageux offert jusqu’au 30 janvier, il vous faudra :

entrer le code VF70 dans le panier pour profiter d’une remise immédiate de 70 euros ;

C’est le forfait Sensation 120 Go de Bouygues Telecom qui accompagne cette offre. Résolument haut de gamme, ce forfait mobile est déjà compatible 5G, comme l’OPPO Reno6. Voici ce qu’il comporte tous les mois :

120 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

dont 80 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Ce forfait mobile est proposé à 28,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de 24 mois.