À peine sorti, le Vivo Y21S est disponible au meilleur prix chez Orange

Disponible depuis la fin d’année dernière, le Vivo Y21S est actuellement disponible à son prix le plus bas. Ce smartphone milieu de gamme pouvant compter sur une excellente batterie et un design tout en finesse est en effet disponible à 179 euros chez Orange.

Fabricant de smartphones depuis 2011, c’est en 2020 que Vivo s’est lancé sur le marché européen. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur chinois a vu les choses en grand, puisqu’il n’était rien de moins que l’un des partenaires officiels de l’Euro 2020. En octobre de l’année dernière, Vivo a dévoilé 3 nouveaux modèles pour enrichir sa gamme Y, constituée de terminaux se concentrant sur l’entrée et le milieu de gamme.

Aux côtés du Y33S et du Y21, Vivo a présenté le Y21S, un smartphone milieu de gamme qui se démarque grâce à un design tout en finesse, une jolie autonomie et surtout, une fiche technique polyvalente. Proposé habituellement pour 199 euros, ce Y21S est actuellement proposé à son prix le plus bas chez Orange. La boutique de l’opérateur vous propose en effet de le retrouver à 179 euros, sans forfait mobile.

Un design moderne tout en finesse et légèreté

Ce n’est pas parce que l’on propose un smartphone de milieu de gamme que l’on ne doit pas lui offrir un design premium. Cette politique, Vivo l’applique parfaitement avec ce Y21S et son châssis aussi fin qu’élégant. Disponible en deux coloris (Bleu Minuit et Bleu Nacré), ce smartphone se démarque par sa grande légèreté : à peine 182 grammes sur la balance pour 8 mm d’épaisseur. De quoi assurer une excellente prise en main et une utilisation confortable au quotidien.

Malgré ce gabarit poids plume, le Vivo Y21S peut tout de même compter sur une jolie dalle de 6,51 pouces occupant 89 % de la façade avant. Un format parfait pour la plupart des utilisations, que ce soit pour jouer ou regarder une vidéo. Cette dalle LCD 60 Hz à la définition de 1600 par 720 pixels dispose aussi d’un filtre antilumière bleue, idéal pour limiter la fatigue visuelle.

Une fiche technique polyvalente et une autonomie impressionnante

Pour son Y21S, Vivo a opté pour un SoC MédiaTek Helio G80, suppléé par un GPU Mali-G52 MC2 et 4 Go de RAM. Une fiche technique solide, sans être extravagante, qui permettra à ce smartphone de se débrouiller dans la plupart des domaines, y compris le jeu vidéo (mais sur des titres économes en ressources). Côté stockage, il peut compter sur 128 Go, avec la possibilité d’étendre le tout jusqu’à 1 To grâce à une carte mémoire adaptée. En somme, le Y21S est un smartphone parfait pour les utilisateurs souhaitant un terminal polyvalent dans les usages quotidiens.

Vivo ne s’est toutefois pas contenté de donner une fiche technique correcte à son smartphone. Il lui a aussi octroyé une excellente autonomie portée par une batterie 5000 mAh qui lui permet de tenir la charge quelle que soit l’utilisation que vous en ferez. Et s’il ne dispose pas de la charge sans fil, ce Y21S peut toutefois compter sur une charge rapide Flashcharge 18W qui lui donnera l’occasion de recharger ses cellules à vitesse grand V.

Un bon photophone porté par une caméra 50 mégapixels

S’il est un aspect sur lequel Vivo n’a pas lésiné pour ce Y21S, c’est bien la photo. La façade avant par exemple, comporte un objectif f/2.0 8 mégapixels doté d’un zoom numérique x2, et compatible avec les modes portraits, vidéo et Live Photo, ainsi que la HDR. Mais c’est sur la façade arrière que les choses intéressantes se passent, grâce à un bloc photo comptant trois capteurs complémentaires.

Ce bloc s’articule autour d’un capteur principal de 50 mégapixels qui ouvre à f/1.8, suppléé par un capteur spécial profondeur de champ et un capteur Macro, tous deux de 2 mégapixels et ouvrant à f/2.4. Un flash, ainsi qu’un zoom numérique pouvant aller jusqu’à x10 viennent compléter cette panoplie. Les caméras arrière sont bien évidemment compatibles avec le mode HDR Intelligent propre à l’appareil, et disposent de nombreux modes photo et vidéo : mode nuit, portrait, panorama, timelapse et autre scanner sont de la partie. On notera aussi la présence d’un mode haute résolution 50 mégapixels pour prendre des clichés détaillés.

Découvrir le Vivo Y21S à 179 euros chez Orange

Actuellement, et jusqu’au 16 mars prochain, vous pourrez acheter le Vivo Y21S au prix le plus bas du marché. Et pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la boutique Orange. L’opérateur vous propose en effet une réduction de 20 euros faisant tomber ce smartphone à 179 euros, là où la concurrence le propose à 199 euros.