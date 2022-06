Snapchat est actuellement en train de tester une nouvelle formule payante qui permettrait à l’entreprise de renouveler son offre. Ce nouvel abonnement apporterait des fonctionnalités supplémentaires exclusives ainsi qu’un accès anticipé à certaines.

Après Twitter avec sa solution « Twitter Blue », voilà qu’un autre réseau social s’apprête à mettre en place un service d’abonnement permettant d’avoir accès à des fonctionnalités exclusives. Snapchat testerait actuellement une nouvelle formule pour offrir certaines fonctionnalités en supplément ainsi qu’un accès anticipé à d’autres à ses utilisateurs.

Une nouvelle formule testée en interne

Les tests internes ont déjà démarré pour ce nouveau service de Snapchat. Cet abonnement octroyant un accès à des fonctionnalités, parfois même expérimentales, constituerait le futur proche de la firme au fantôme. L’information provient du développeur Alessandro Paluzzi qui a pu publier sur Twitter plusieurs captures d’écran montrant à quoi ressemblerait ce nouvel abonnement.

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀 ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc… pic.twitter.com/VrMbyFlFvI — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

L’information a depuis été confirmée par la porte-parole de Snapchat, Liz Markman, qui a déclaré à The Verge que l’entreprise procédait à « des tests internes préliminaires de Snapchat Plus, un nouveau service d’abonnement pour les Snapchatters » et qu’ils étaient « enthousiasmés par la possibilité de partager des fonctionnalités exclusives, expérimentales et préliminaires » avec leurs adhérents.

Selon cette source, l’abonnement vous permettra d’épingler l’un de vos amis en tant que #1 BFF (meilleur ami n°1), mais aussi d’avoir accès à des icônes exclusives. L’abonnement viendra également vous octroyer un badge sur votre profil et vous permettra d’accéder à d’autres fonctionnalités comme le fait de pouvoir voir la localisation de votre ami pendant les dernières 24 heures (s’il a partagé sa localisation avec vous bien entendu) ou encore de savoir combien de vos amis ont revu vos stories.

Un prix plus élevé que pour Twitter Blue ?

On en sait également plus sur le prix que devrait coûter cet abonnement, puisque l’on retrouve dans ce post une capture d’écran affichant les différents ordres de prix qui seraient pratiqués. On retrouve ainsi des offres sur des durées différentes avec une formule au mois qui coûterait 4,59 euros. L’abonnement passerait à 24,99 euros pour 6 mois et à 45,99 euros si l’on choisit le pack 12 mois.

Snapchat permettrait également aux utilisateurs de profiter d’un essai gratuit d’une semaine pour découvrir ces nouveaux ajouts. Ces prix ne sont pour l’instant qu’indicatifs et pourraient être amenés à changer d’ici l’annonce officielle de la formule.

Les nouvelles restrictions mises en place par Apple depuis iOS 14.5 sur le suivi publicitaire ont certainement dû accélérer l’envie de certaines plateformes de changer la façon dont leurs revenus affluent, notamment certaines applications gratuites qui sont assez dépendantes de l’affichage publicitaire qui y est généré.

Snapchat n’est pas non plus le seul réseau social qui considère l’idée de proposer une offre payante à l’avenir. Récemment, nous apprenions que le réseau Telegram allait également changer de modèle économique en lançant lui aussi sa propre offre premium.

