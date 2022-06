Rakuten : les soldes d’été ont bien débuté, voici les meilleures offres

Fidèle à sa tradition, Rakuten célèbre le début des soldes d'été avec des prix vraiment doux. Smartphones Apple ou Samsung, TV OLED Philips ou casque audio Sony : voici les meilleures offres pour en profiter.

Les soldes d’été viennent de débuter et Rakuten n’a pas raté le coche. En plus de tarifs compétitifs sur les meilleurs produits tech du moment, le site marchant vous permet de réaliser des économies supplémentaires grâce aux Super Points. Si vous n’êtes pas familier de ce système, il s’agit en fait de bons d’achat que vous obtenez après chaque achat passé sur Rakuten. Pendant les soldes, vous pouvez récupérer l’équivalent de 10 % de la valeur de vos achats sous la forme de Super Points. Découvrez les cinq meilleures offres que l’on peut trouver sur Rakuten pour le lancement des soldes d’été.

Le Samsung Galaxy A53 5G à 309 euros

Considéré comme le « nouvel étalon-or du milieu de gamme », le Samsung Galaxy A53 5G figure parmi les smartphones les plus remarquables de 2022. Et ce grâce à une fiche technique particulièrement soignée pour le prix. On retrouve par exemple un magnifique écran OLED de 6,5 pouces à 120 Hz, cinq caméras arrière très efficaces, ou encore une autonomie confortable d’une journée et demie. Surtout, le Samsung Galaxy A53 5G est un achat malin : le constructeur garantit quatre années de mises à jour majeures d’Android. C’est donc un smartphone fait pour durer.

Vendu habituellement à 459 euros, le Samsung Galaxy A53 5G est affiché au prix de 309 euros. Comptez également sur un remboursement de 31 euros en Super Points.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra à 669 euros

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme sorti par le constructeur en 2021, et son prix est quasiment divisé par deux pendant les soldes. Avec son flagship, la firme coréenne avait réalisé une copie presque parfaite, notamment sur la partie photo. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un exemple de polyvalence, grâce à une quadruple caméra habile. On trouve par ailleurs un zoom x10 optique d’une qualité exemplaire. Et, comme c’est souvent le cas chez Samsung, l’écran OLED 120 Hz de 6,8 pouces du S21 Ultra est un bijou.

Lancé au prix de 1259 euros il y a un peu plus d’un an, le Samsung Galaxy S21 Ultra est maintenant affiché à 669 euros sur Rakuten. Un remboursement de 33 euros en Super Points vient compléter l’offre.

L’iPhone 13 à 829 euros

Faut-il encore présenter l’iPhone 13 d’Apple ? Sorti en septembre 2021, l’iPhone 13 peaufine principalement la recette de son prédécesseur : l’autonomie s’allonge, le double capteur photo se peaufine et les performances s’améliorent. La taille de l’encoche a même été réduite. C’est surtout iOS 15 qui rend l’utilisation de l’iPhone 13 très agréable. Les animations sont fluides, le design des applications est homogène, et le tout est toujours très rapide. Reste que l’iPhone 13 profite de la meilleure politique de mise à jour du marché des smartphones. Il devrait recevoir les nouvelles versions d’iOS pendant les cinq prochaines années, au moins.

Le prix de l’iPhone 13 baisse à 829 euros durant les soldes de Rakuten. Comptez aussi sur un remboursement en Super Points à hauteur de 41 euros.

Le casque Sony WH-1000XM5 à 344 euros

Voilà maintenant plusieurs années que Sony est l’un des leaders du marché des casques à réduction de bruit active. Il y a quelques semaines, le constructeur japonais a sorti une nouvelle version de son produit star : le casque WH-1000XM5. C’est une nouveauté importante, puisque Sony a complément revu le design de son casque, qui gagne en sobriété et en élégance. Au-delà de ce changement important, on trouve peu de différences avec l’itération précédente, et ce n’est pas plus mal. Le rendu sonore est d’une excellente qualité et la réduction du bruit reste l’une des plus efficaces que l’on puisse trouver.

Seule ombre au tableau pour le Sony WH-1000XM5 : un prix de lancement jugé trop élevé par rapport à son prédécesseur. Un défaut que vient gommer Rakuten lors des soldes d’été en le faisant tomber à 344 euros. Le remboursement en Super Points s’élève à 34 euros.

Le TV Philips 55OLED806 à 1 159 euros

Sorti à la fin de l’année 2021, le téléviseur Philips 55OLED806 a hérité d’un très bon 8/10 dans nos colonnes. Le constructeur propose en effet un téléviseur polyvalent, qui affiche une excellente qualité d’image en plus des propriétés relatives à l’OLED, comme la profondeur des noirs ou les contrastes. Surtout, on retrouve la fameuse technologie Ambilight « trois côtés » de Philips. Trois rubans lumineux placés derrière le téléviseur viennent éclairer votre mur en fonction de ce qui est affiché à l’écran. C’est une expérience très immersive.

Enfin, haut de gamme oblige, on retrouve les caractéristiques attendues sur un tel téléviseur : écran 4K 120 Hz, ports HDMI 2.1 et compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Côté interface, Philips a fait le bon choix d’utiliser celle de Google : Android TV. On y retrouve un large catalogue d’applications.

Le téléviseur Philips 55OLED806 voit son prix baisser à baisser à 1 159 euros chez Rakuten. Comptez également sur 100 Rakuten Points. Les versions 48″ et 65″ sont elles aussi à prix barré, respectivement à 879 et 1609 euros.

Le TV LG OLED55C1 à 939 euros

Neuf sur dix. Telle est la note reçue par le TV LG OLED55C1 lors de notre test, tant ce téléviseur a su nous séduire avec son excellente fiche technique. Il faut dire que les TV de la gamme OLED55C1 profitent d’une luminosité au poil, avec un calibrage parfait aussi bien dans la colorimétrie que dans les contrastes. Autant dire que regarder un film en SDR ou HDR sur cette dalle 4K UHD est un réel plaisir. Mieux, le TV LG OLED55C1 est un compagnon de choix pour les joueurs grâce à ses compatibilités avec l’ultra HD à 120 Hz, le VRR, l’ALLM et le Dolby Vision.

Côté connectique, on retrouve 4 ports HDMI dont du 2.1, 3 prises USB et une sortie optique. Ce téléviseur s’appuie sur une nouvelle version de WebOs. Un système d’exploitation toujours aussi agréable à utiliser grâce à une interface très ergonomique. On retrouve l’essentiel des applications de streaming, telles que Netflix, Prime Vidéo ou Disney+.

Pendant les soldes, le TV LG OLED55C1 dans sa version 55 pouces chute à 939 euros grâce entre autres au code CR20.