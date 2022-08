Les constructeurs de smartphones mettent de plus en plus l'emphase sur le nombre d'années de mises à jour des téléphones. Mais, pour vous, est-ce vraiment important ? C'est la question de notre sondage de la semaine.

Si vous lisez nos tests, vous devez savoir que nous aimons être le plus tatillons possible. Le but étant de vous éviter une mauvaise surprise lors de l’achat d’un produit tech. Il y a un point qui revient de plus en plus souvent dans nos critiques de smartphones, le suivi logiciel, tant celui-ci conditionne parfois la durée de vie d’un smartphone.

Il faut savoir que tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne sur ce terrain. Certains constructeurs comme Samsung tendent à proposer quatre ans de mises à jour désormais, tandis que la plupart des smartphones haut de gamme tournent autour de trois ans de mises à jour majeures. L’entrée de gamme et le milieu de gamme ont tendance à prendre en charge deux générations d’Android.

De l’importance de la mise à jour

Sauf que voilà, les rédacteurs de Frandroid ne vivant pas dans une bulle étanche, nous nous apercevons régulièrement que ce qui peut être une priorité à nos yeux ne l’est pas forcément pour tous les utilisateurs de smartphones. Eh bien entendu, nombreux sont nos proches et nos amis ne font pas vraiment attention à cette question de la durée de prise en charge logicielle des téléphones. Ce qui nous amène parfois à nous demander si cette question est réellement aussi cruciale que nous voulons bien le penser.

D’un autre côté, notre mission telle que nous la concevons est de vous conseiller au mieux lors de vos achats. Or, de notre point de vue, lorsqu’un constructeur se montre incapable de proposer plus de deux ans de mises à jour d’Android sur un téléphone premium, c’est un problème que nous nous devons de souligner.

Accordez-vous de l’importance au nombre de mises à jour de votre smartphone ?

Pour toutes ces raisons, nous sommes curieux de connaître votre rapport à cette épineuse question dans le cadre de sondage de la semaine.

Chargement Accordez-vous de l'importance au nombre de mises à jour de votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, c'est un critère important

Oui, mais c'est un critère secondaire

Non, mais je devrais

Non, je ne crois pas que ce soit important

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous détailler votre choix dans les commentaires. Nous publierons le résultat de ce sondage en fin de semaine, accompagné des remarques les plus pertinentes à nos yeux. Bonne semaine !

